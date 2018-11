“Portugal é importante para Uma Faixa, Uma Rota”, afirma embaixador chinês

Cai Run foi um dos participantes hoje em Lisboa no Encontro de Leitores Chineses e Portugueses do livro de Xi Jiping A Governança da China. No Palácio da Ajuda esteve também o vice-ministro executivo Wang Xiaohui, do departamento de comunicação do comité central do PC Chinês.

O embaixador Cai Run, descrevendo as ideias do presidente Xi Jinping no livro A Governança da China, afirmou ontem em Lisboa que “Portugal é importante para Uma Faixa, Uma Rota, o projeto chinês para incentivar o comércio e a prosperidade a nível global, inspirando-se na antiga rota da seda que ligava a Europa ao Extremo-Oriente. O diplomata, que está já há três anos em Portugal e disse ter testemunhado a forte ligação entre os dois povos, foi um dos oradores no Encontro de Leitores Chineses e Portugueses do livro de Xi Jiping A Governança da China, que se realizou na Sala D. Luís do Palácio da Ajuda.

