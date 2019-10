Portugal regista uma boa performance nos Direitos Pessoais e de Inclusão do Índice de Progresso Social 2019. Acesso aos Cuidados Médicos, ao Conhecimento e ao Ensino Superior com menor desempenho

Portugal subiu seis lugares e ocupa, este ano, a 18º posição no Índice de Progresso Social 2019, à frente de países como os Estados Unidos, a Bélgica ou a Áustria. O ranking, desenvolvido pela Social Progress Imperative, organização norte-americana sem fins lucrativos, com o apoio da Deloitte, é dominado pelos países nórdicos: a Noruega ocupa o 1º lugar, seguida da Dinamarca, Suíça, Finlândia e Suécia. Já os EUA são um dos quatro países, entre os 149 analisados, onde se assiste a uma regressão do progresso social desde 2014, a par do Brasil, Nicarágua e Sudão do Sul.

A nível global, destaca a Deloitte em comunicado, assistiu-se a uma “melhoria geral” do progresso social no mundo, apesar do declínio a que se tem assistido desde 2014 no indicador de Direitos Pessoais, onde se inclui, por exemplo, a liberdade de expressão, de religião ou o acesso à justiça. O Índice de Progresso Social classifica a performance social de 149 países ao longo de seis anos (2014-2019), analisando 51 indicadores, entre os quais se inclui a Nutrição, Habitação, Segurança, Educação, Saúde, bem como Direitos Humanos e Inclusão.

A análise deste ano dedica uma reflexão sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e “evidencia um significativo atraso” na sua concretização. Segundo o estudo, a manterem-se os dados e a evolução social atuais, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que deveriam esta atingidos em 2030, só o serão mais de quatro décadas depois, em 2073.

“Os resultados de 2019 indicam que o progresso social no mundo não está a avançar de forma suficientemente rápida para atingir os ODS da ONU até 2030. Até os países mais desenvolvidos têm áreas que precisam de melhorar e é necessário olhar para o declínio dos direitos pessoais com grande preocupação”, defende o CEO da Social Progress Imperative. Michael Greene acrescenta: “As melhores oportunidades de desenvolvimento residem em áreas onde o PIB não possa ser uma restrição. Os governos deverão, por exemplo, melhorar urgentemente o acesso a água e saneamento básico e dar prioridade à nutrição e aos cuidados médicos.”

No grupo de 15 países com um PIB semelhante, Portugal ocupa o 3º lugar, destacando-se pelo seu “elevado desempenho” nos indicadores de Direitos Pessoais e de Inclusão, onde se analisa, por exemplo, o grau de discriminação em relação a minorias e a igualdade de género no poder político. O menor desempenho nacional foi registado nas áreas do Acesso ao Ensino Superior e Cuidados Médicos Básicos, onde baixamos ao 24º lugar, e Acesso a Conhecimento Básico (30º lugar).

O progresso social no mundo melhorou nos últimos seis anos, passando de 62,16 pontos (em 100 possíveis) para 64,47 pontos. Globalmente, os maiores progressos registaram-se nas áreas da Habitação, Água e Saneamento, Acesso à Informação e Comunicação e Acesso a Ensino Superior. “Se o mundo fosse um país, estaria colocado entre a China e a Arábia Saudita no ranking”.

Este é o top 20 dos países no Índice de Progresso Social 2019: