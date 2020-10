Portugal é o 3.º país onde é mais rápido chegar ao trabalho

Metro do Porto © Igor Martins/Global Imagen

Depois dos cipriotas e dos gregos, os portugueses foram, em 2019, os que perderam menos tempo na deslocação de casa para o local de trabalho, demorando um tempo igual ao dos italianos: 21 minutos. Em Chipre bastavam 19 minutos e na Grécia 20, deixando Portugal ex-aequo com a Itália, no terceiro lugar, de acordo com dados do Eurostat divulgados nesta semana.

Os quatro países mencionados ficaram abaixo da média da União Europeia (UE), que é de 25 minutos, e contrastaram com os Estados-membros onde se demorou um pouco mais: a Letónia liderou com o tempo mais longo (33 minutos), seguida pela Hungria e Luxemburgo (ambos 29 minutos). Na maior parte dos países (em 17), chegar ao trabalho implicou perder entre 24 e 28 minutos.

É só um quarto de hora

Em Portugal, prevaleceram os trabalhadores que precisaram apenas de 15 minutos para chegar ao emprego. O segundo grupo populacional mais relevante gastou 15 a 20 minutos. Em terceiro lugar surgiram os que levaram 9 minutos. Só depois é que apareceram as deslocações mais longas, que exigiram entre 30 e 59 minutos.

No geral, o Eurostat concluiu que, no ano passado, mais de metade (61,3%) das pessoas empregadas na UE viajavam menos de 30 minutos de casa para o trabalho. Por comparação, um em cada quatro (26,3%) viajou entre 30 e 59 minutos, enquanto menos de um em cada dez (8,1%) empregados tiveram um tempo de deslocação de 60 minutos ou mais.

Ainda sem teletrabalho

Por último, o Eurostat revelou que apenas 4,3% das pessoas ocupadas não precisaram se deslocar para chegar ao local de trabalho. "Isso mostra a situação antes do início da crise covid-19. Com a crise, a situação terá mudado significativamente", alertou o organismo de estatística da Comissão Europeia, numa alusão ao teletrabalho, uma solução laboral que ganhou expressão com obrigatoriedade de normas sanitárias de combate à pandemia, com destaque para o confinamento e o distanciamento social.