Portugal é o 5.º fornecedor de vinho do mercado russo

Portugal já é o 5.º fornecedor de vinho para o mercado russo, com as exportações a valerem 45 milhões de euros.

Este ano, estão presentes na 29.ª edição da Prodexpo Moscovo, a maior feira do setor alimentar da Federação Russa, 29 produtores portugueses de vinho. Após suspensão do evento o ano passado, por motivos de pandemia, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) leva agora à Rússia, entre os dias 7 e 11 de fevereiro, a maior representação portuguesa de produtores de vinho.

De acordo com a CAP, em 2021, as exportações de vinho para o mercado russo aumentaram em cerca de 61% face ao ano anterior, no total de 45 milhões de euros. Este recorde de participação de produtores nacionais na Prodexpo reflete a "importância deste mercado" para o setor, reforça a confederação, acrescentando que "os produtores portugueses não podem perder a oportunidade de aumentar as exportações, contribuindo para o crescimento da nossa economia".

Atualmente, Portugal é o quinto maior fornecedor de vinho à Rússia, encontrando-se à frente no ranking França, Itália, Espanha e Chile. Tendo em conta que à data da anterior participação da comitiva nacional na feira, o nosso país se encontrava na sétima posição da referida tabela, denota-se "o rápido e relevante crescimento do setor vinícola nacional neste mercado, que conta com cerca de 144 milhões de habitantes", afirma a CAP em comunicado.

Para Luís Mira, secretário-geral da CAP, estes resultados "motivam a CAP para, no próximo ano, aumentar a presença de Portugal nesta feira, trazendo um número ainda maior de produtores". Desde que a feira teve a presença de uma comitiva portuguesa pela primeira vez, em 2014, várias foram as empresas nacionais que começaram "a contar com importadores neste mercado", conclui.