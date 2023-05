Portugal é o sexto país mais atrativo da Europa para investimento estrangeiro direto

Portugal sobe à sexta posição no ranking europeu de IDE, posicionando-se à frente de países como Itália, Polónia, Bélgica e Irlanda. © Orlando Almeida / Global Imagens

Portugal subiu para a sexta posição do ranking dos países europeus com mais projetos de investimento direto estrangeiro (IDE) anunciados em 2022, ano em que o país captou 248 projetos de IDE, o que traduz um crescimento de 24% face aos 200 de 2021. As conclusões são do estudo EY European Attractiveness Survey 2023, que avalia anualmente a perceção dos investidores estrangeiros relativamente à atratividade da Europa e dos seus concorrentes.

Portugal escalou, assim, dois lugares face à lista anterior - estava em oitavo lugar em 2021 -, posicionando-se à frente de países como Itália, Polónia, Bélgica e Irlanda que fecharam, em 2022, o top 10 da Europa. Foi também o segundo país que mais cresceu em número de projetos (24%, de 200 para 248 projetos), logo a seguir à Roménia (86%, de 37 para 69 projetos).

Miguel Cardoso Pinto, esclarece que "Portugal, destacando-se pela sua resiliência num contexto económico, social e energético bastante desafiante, conseguiu contrariar a tendência de estagnação do IDE na Europa em 2022". O partner da EY Portugal e líder da EY-Parthenon, sublinha ainda que o estudo ilustra a vantagem competitiva do Leste, Centro e Sul da Europa, apresentando um cenário "com bastante potencial" para terras lusas.

Ao longo de 2022, as empresas em todo o mundo anunciaram 5962 projetos de investimento na Europa, um aumento de apenas 1% em comparação com os 5877 projetos em 2021, ano em que se registou um crescimento de 5%.

Apesar dos sinais de que o IDE na Europa recuperaria em 2021 após a pandemia, a guerra na Ucrânia, a interrupção das cadeias de abastecimento, o aumento da inflação e os crescentes custos de energia contribuíram para a "paralisação" do investimento em países europeus, que ainda permanece 10% abaixo do seu pico em 2017. "O crescimento estagnado é indicativo da cautela dos investidores perante a incerteza nos mercados europeus. A questão central é se esta última desaceleração será duradoura ou terminará a curto prazo", diz Julie Teigland, managing partner da área EMEIA da EY.

Ainda assim, Teigland afirma que a ambição crítica da Europa deve ser "criar condições para as empresas fabricarem na Europa, investir em I&D e fazer investimentos digitais e verdes que impulsionarão a prosperidade", reiterando que "a hora de agir é agora".

Perspetivas futuras

O EY European Attractiveness Survey 2023 revela ainda que 67% das empresas pesquisadas têm "planos de estabelecer ou expandir operações na Europa no próximo ano", um indicador que recuperou acentuadamente desde a pandemia.

A perspetiva de novos investimentos de empresas químicas e farmacêuticas contribuirá para aumentar a independência europeia nestes setores, enquanto a indústria de serviços parece estar "ativamente à procura de uma nova preponderância" especialmente no Sul e Leste da Europa.

O estudo conclui também que as "reformas Macron", aplicadas no passado, constituem agora condições favoráveis ao investimento em França que, com um crescimento de 3% para 1259 projetos em 2022, conquistou o primeiro lugar no ranking europeu de IED, apesar do "clima social exigente" e do desemprego de 7% que o país enfrenta.

Já no Reino Unido, o desempenho que decresceu em 6% para 993 projetos, reflete uma combinação de efeitos económicos provocados pela inflação, os preços da energia, os impactos contínuos do Brexit e a incerteza política que viveu em 2022. No entanto, Londres continua a ser atraente para centros de inovação e, com a liderança em investimentos em serviços financeiros, o país garantiu o maior número de empregos criados e o segundo lugar no ranking.

Ainda de acordo com a análise da EY, a Alemanha, com cadeias de abastecimento estranguladas e altos custos salariais, viu limitada a sua capacidade de atrair investimento estrangeiro, surgindo em terceiro lugar neste ranking, com 832 projetos de IDE no ano transato.

Com base nos inquéritos realizados, o EY European Attractiveness Survey 2023 sugere que a narrativa política e empresarial da Europa "precisa de ser fortalecida entre os investidores estrangeiros", como condição necessária para contrariar a tendência de 2022, em que 60% dos projetos de IDE foram provenientes de empresas sediadas no velho continente.