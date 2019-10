Portugal é o terceiro país da UE com mais riqueza em offshores

Em percentagem do PIB, Portugal é o terceiro país da União Europeia (UE) que mais riqueza transferiu para paraísos discais entre 2001 e 2016. Um estudo da Comissão Europeia dá conta de que, em média, foram desviados cerca de 50 mil milhões de euros pelas famílias mais ricas neste período, o equivalente a um quarto do PIB nacional, escreve o Jornal de Negócios.

Pela primeira vez, a Comissão Europeia dá a conhecer a estimativa de valores desviados para offshores pelos Estados-membros e a perda de receita fiscal associada. Só Chipre e Malta têm percentagens superiores a Portugal.

Portugal é também o terceiro país que mais receita fiscal perdeu em percentagem da sua economia. O montante perdido ultrapassa os 1,3 mil milhões de euros entre 2004 e 2016 (1% do PIB português).

“Os valores são chocantes, sobretudo se lembrarmos as dificuldades que a população em geral passou com as medidas de austeridade”, referiu Johan Langerock, assessor de políticas fiscais da Oxfam, em declarações ao mesmo jornal.