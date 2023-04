Portugal é uma "porta de entrada" que exporta emoção para o Brasil 

António Costa e o presidente do Brasil, Lula da Silva, na cimeira entre os dois países que decorreu no sábado, em Lisboa. © AFP

s relações históricas, sociais e culturais entre Portugal e Brasil são inevitavelmente vigorosas, por força de mais de 500 anos de ligação. As relações políticas, depois da estagnação sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, parecem, com a eleição de Lula da Silva, fortalecer-se. E as relações económicas, como vão? "Mais ou menos", diz um especialista ao Dinheiro Vivo. Em resumo, o Brasil exporta muito de Portugal mas importa pouco. E investe razoavelmente no pequeno país europeu, ao contrário dos lusitanos em terras de Vera Cruz.

"No campo dos investimentos de brasileiros em Portugal há áreas localizadas mas pesadas: nomeadamente, o imobiliário, e não apenas pela questão do visto, mas também tendo em conta preços convidativos e investimentos a olhar para o médio prazo", sublinha Leonardo Trevisan, professor de Economia e Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.

"Há também a área agroalimentar e ainda a área das franquias brasileiras que estão atentas não somente aos brasileiros que moram em Portugal, mas aos próprios portugueses e ao mercado digital", diz ao Dinheiro Vivo.

"No fim das contas", destaca o académico, "o Brasil é o terceiro país não europeu em investimento em Portugal, o que é relevante, ainda para mais se levarmos em consideração que só perde para os gigantes Estados Unidos e China".

A relação oposta, pelo contrário, tem muito caminho a percorrer, diz Trevisan. "De Portugal para o Brasil o investimento é pequeno: em 2021 foi de meros 88 milhões de euros e em 2022 cresceu para 127 milhões, mas ainda muito abaixo do possível se compararmos com outros países com dimensão e PIB equivalentes ou até abaixo de Portugal".

"A EDP capitaneia esse investimento, e muito bem, mas o investimento no geral ainda está aquém do possível e com certeza que Lula poderá ter ajudado a mostrar oportunidades de negócio no Brasil e a apresentar outra imagem do país a empresários portugueses nesta visita oficial, com a ajuda do ministério das Relações Exteriores e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos".

Na balança comercial entre o gigante sul-americano e o pequeno país do sul da Europa, as exportações portuguesas incidem no que se convencionou chamar de "mercado da saudade", isto é, em produtos com apelo emocional entre os dois povos.

"As exportações portuguesas para o Brasil têm o predomínio de produtos como o bacalhau, o azeite, os vinhos e as frutas", diz o professor universitário. "Esse mercado, curiosamente, avançou muito e bem nos últimos cinco a dez anos com as recentes regulações ambientais, ou seja, os produtos já vêm com tratamento industrializado e essa agregação de valor é importante para manter o mercado brasileiro para as empresas portuguesas desses setores".

"Entretanto, as exportações brasileiras para Portugal, ao contrário do que se possa supor, incluem, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia do Brasil, itens como veículos, máquinas, plásticos ou borrachas...", continua Trevisan.

"Claro que Portugal, com os seus 10 milhões de habitantes, não é, para o Brasil, um mercado comparável à China, com os seus 1,4 mil milhões, mas o número de exportações brasileiras é muito significativo se comparado com países de PIB semelhante e até países maiores e mais ricos do que Portugal", acrescenta.

A relação económica entre Portugal e Brasil pode ser explicada também através de uma sigla, UE, e de um acrónimo, Mercosul. Ou seja, da relação entre a União Europeia, da qual os portugueses fazem parte desde 1986, e o Mercado Comum do Sul, uma organização intergovernamental regional fundada a partir do Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, que estabelece integração regional económica entre os países-membros sul-americanos, para já apenas

Em 2019, alcançou-se um acordo político entre os dois blocos, após mais de 20 anos de complexas negociações, mas não foi concluído pelos temores em relação à política ambiental de Bolsonaro, defensor da exploração económica e mineral da Amazónia. O tom mudou com a posse de Lula, em janeiro, e europeus e sul-americanos discutem agora como incluir a questão climática no acordo negociado, como exigem os primeiros.

"Não é possível um acordo com os países latino-americanos se não se respeitarem as mesmas restrições ambientais e sanitárias que a UE", declarou em fevereiro o presidente francês, Emmanuel Macron. Anne Claire, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, acrescentou na quinta-feira, dia 20, que a França apoia "os compromissos extremamente ambiciosos para inverter a rápida dinâmica do desmatamento, por parte do novo governo brasileiro", que pretende acabar com esse problema ambiental até 2030.

"Portugal é visto pelos investidores brasileiros, sobretudo, como uma porta de entrada na União Europeia", lembra Trevisan. "Uma porta de entrada amiga, diga-se, e não apenas pela língua mas pela proximidade de costumes a que a história comum entre os países não é alheia, obviamente".

"Há vários empreendimentos que são exemplos claros disso: a Embraer [conglomerado transnacional brasileiro, fabricante de aviões comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, serviços e suporte] tem uma unidade produtiva em Portugal para adaptação e ajuste pleno às regulamentações europeias". "E esse investimento deve crescer com os Super Tucanos [aeronave turbo-hélice de ataque leve e treino avançado produzida pela Embraer], um assunto, com certeza, falado na visita de Lula".

Nos encontros com Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, António Costa, primeiro-ministro, e demais autoridades portuguesas, Lula levou sete ministros e a intenção de assinar acordos nas áreas de tecnologia, energia, cultura, turismo, saúde e educação, além de abordar a questão das mudanças climáticas.

Depois de Portugal, o presidente brasileiro inicia visita a Espanha, poucos dias depois de voltar de viagem à China e aos Emirados Árabes Unidos, e na sequência de encontros em Washington, com Joe Biden, e com os chefes de estado dos vizinhos Argentina e Uruguai.