Portugal em 14º no ranking europeu dos preços de bens e serviços de consumo

Os preços dos bens e serviços em Portugal ficaram, em 2019, abaixo da média da União Europeia (UE), com exceção do setor da eletrónica que ficou acima da média, segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico da União Europeia (UE), Portugal estava no ano passado em 14.º lugar na tabela dos níveis de preços de serviços e bens de consumo, a 88% da média da UE.

A Dinamarca (141% da média da UE) registou o nível de preços mais elevado, seguida da Irlanda (134%), Luxemburgo (131%), Finlândia (127%) e Suécia (121%), todos acima da média.

No outro extremo da tabela, os mais baixos níveis de preços foram identificados na Bulgária (53%), Roménia (55%), Polónia (60%) e Hungria (65%).

Portugal apresentou, a par da Suécia, o terceiro nível mais alto de preços da eletrónica de consumo (109%), que variaram entre os 91% da média na Polónia e 111% em França, incluindo-se nesta categoria os televisores, leitores de DVD, computadores, máquinas fotográficas e impressoras, entre outros.

Já no setor dos restaurantes e hotéis, com 76% da média da UE, Portugal apresenta o sexto menor nível de preços, sendo que as diferenças oscilam entre os 45% abaixo da média na Bulgária e os 156% acima na Dinamarca.