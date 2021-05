Portugal "em ascensão" no mercado europeu de "senior living"

Um grupo de senhoras seniores estão a aprender a andar de bicicleta, no Parque da Devesa. © Miguel Pereira/Global Imagens

Os operadores privados e a novas exigências por parte da "nova geração" sénior estão a impulsionar transformações profundas no mercado português de "senior living", segundo um estudo da consultora imobiliária internacional Savills.

"As conclusões do estudo demonstram que o aumento da esperança média de vida, aliado ao fornecimento de melhores condições de saúde e alojamentos totalmente pensados para a comunidade sénior, são fatores-chave do crescimento do investimento no setor de "senior living"", refere a consultora em comunicado.

Adicionalmente, diz, "também as exigências e necessidades do público sénior, mais ativo e informado, atuam como motores da transformação do setor, criando novas oportunidades para expansão e inovação".

Neste contexto, a Savills nota que "o mercado português de residências sénior ainda conta com um leque limitado de operadores privados, mas essa realidade está a mudar", verificando-se que está "a ingressar cada vez mais na lista de localizações com forte potencial de expansão" e assumindo-se como "um mercado de "senior living" em ascensão".