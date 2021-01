Portugal em confinamento. O que continua aberto, que exceções existem e que apoios estão disponíveis

© José Sena Goulão/Lusa

Dinheiro Vivo 15 Janeiro, 2021 • 12:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A partir das 00h deste dia 15 que Portugal regressou ao confinamento, com os portugueses em dever cívico de recolhimento domiciliário. António Costa anunciou as novas medidas do confinamento esta semana, notando que a situação é bastante semelhante àquela vivida entre março e abril de 2020, ainda que com algumas exceções.

Este confinamento vigorará até às 23h59 de dia 30 de janeiro. Com o Governo a apelar aos cidadãos para ficarem em casa e "esmagar a curva e proteger o SNS", conforme sublinhou António Costa, há várias regras a ter em conta para as próximas semanas.

Dever geral de recolhimento domiciliário

- Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas;

- No âmbito das deslocações autorizadas, é admitida a circulação de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível;

- Em todas as deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas.

Que exceções existem?

É recomendado que as deslocações sejam limitadas apenas ao estritamente necessário. Assim, a lista de deslocações autorizadas inclui saídas de casa para:

- comprar bens e serviços essenciais (pode consultar a lista de estabelecimentos que continuam abertos)

- ir a serviços públicos (atenção que só funcionam com marcação prévia) e a participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores ou oficiais de registo;

- trabalhar, sempre que o teletrabalho não seja possível, ou a procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

- atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

- assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes, ou outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

- acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e jovens em perigo, designadamente, das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

- levar menores a escolas ou creches; com as universidades abertas, estão também permitidas as deslocações de estudantes para as instituições de ensino superior;

- Frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;

- Frequência de estabelecimentos no âmbito de respostas sociais na área das deficiências;

- Atividade física e desportiva ao ar livre;

- Participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;

- Fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

- Assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência médico-veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação de animais;

- Participação em ações de voluntariado social;

- Visita a idosos e pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;

- Visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

- Exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como das pessoas portadoras de livre-trânsito emitido nos termos legais;

- Desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

- Participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

- Acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores de seguros ou seguradoras;

- Exercício da liberdade de imprensa;

- Deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;

- Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados;

- Retorno ao domicílio no âmbito das deslocações autorizadas.

O que continua aberto

A lista é extensa, mas em linhas muito gerais continua a ser possível aceder a:

- creches, escolas e universidades (uma diferença em relação ao confinamento do ano passado);

- serviços públicos (mas com marcação);

- consultórios, dentistas, farmácias e veterinários;

- mercearias e supermercados;

- frutarias, talhos, peixarias e padarias;

- cerimónias religiosas;

- estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;

- oculistas;

- estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;

- estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;

- papelarias e tabacarias;

- drogarias;

- postos de combustível e carregamento de veículos elétricos;

- floristas;

- bancos;

- tribunais.

O que fecha

Está encerrado todo o comércio não essencial, assim como os restaurantes, que apenas podem recorrer ao regime de take-away. Além disso encerram:

- atividades recreativas, de lazer e diversão (discos, parques de diversões, jardins zoológicos, etc),

- atividades culturais e artísticas;

- ginásios e outras atividades desportivas;

- atividades educativas e formativas (escolas de línguas e escolas de condução, centro de explicações);

- Casinos;

- Termas e spas.

Teletrabalho obrigatório e falta de máscara com coimas mais graves

O teletrabalho volta a ser obrigatório, sempre que tal seja compatível com as funções desempenhadas. Não existe a necessidade de acordo com o empregador.

António Costa especificou que "não tem havido o cumprimento das regras do teletrabalho sempre que ele é possível", justificando assim o aumento das coimas associadas.

Assim, as empresas que não cumprirem com o teletrabalho podem pagar até 61 200 euros.

Quem também não usar máscara na via pública poderá pagar agora uma coisa que pode ir até aos mil euros.

Que apoios estão disponíveis?

Esta quinta-feira foram anunciados novos apoios para a economia e para a cultura.

Assim, as empresas com quebras de faturação vão ver reforçados e acelerados os apoios já nas próximas semanas, anunciou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O programa Apoiar vai ser reforçado, podendo agora incluir as perdas de faturação do quarto trimestre de 2020.

Haverá também apoio a rendas comerciais, cujas candidaturas estarão disponíveis a partir de 4 de fevereiro. O governo prevê o início de pagamento na segunda quinzena de fevereiro.

As empresas que sejam obrigadas a encerrar e que estejam no apoio à retoma progressiva por perda de faturação poderão transitar automaticamente para o regime de lay-off simplificado.

O lay-off será pago a 100% para os trabalhadores, de acordo com o que foi aprovado no Orçamento do Estado e já regulamentado também. Para os empregadores, o encargo representará 19,8% do salário, com isenção total da Taxa Social única.

Na cultura, um dos setores também afetados pela crise pandémica, que agora vê os espaços encerrar novamente, foi anunciado um apoio a fundo perdido no valor de 42 milhões de euros.

"Os destinatários são entidades coletivas do setor da cultura, salas de espetáculo, salas de cinema independentes, cineclubes associações mas também pessoas singulares: artistas, técnicos e autores", detalhou a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

Para a área da música, foi anunciada a atualização da quota de música portuguesa nas rádios, que passa dos 25% para os 30%.

Para o setor do livro, Graça Fonseca indicou a criação de 24 bolsas para criação literária, no montante de 270 mil euros. No setor livreiro está prevista a aquisição de livros a pequenas livrarias, com um montante previsto de 300 mil euros.