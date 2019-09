Portugal em risco de não cumprir metas para as renováveis em 2020

De acordo com um relatório da Comissão Europeia, que avalia a reestruturação da legislação para a taxação de produtos energético e da eletricidade, em oito Estados-membros, incluindo Portugal, a percentagem de renováveis terá de aumentar rapidamente entre dois a quatro pontos percentuais para conseguirem atingir as metas estabelecidas já para o próximo ano.

Além de Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, Chipre, Malta, Eslovénia e Eslováquia também estão neste grupo.

“Este objetivo requer um crescimento mais rápido e maiores níveis de investimento face ao passado”, refere o relatório, que cita um estudo do Tribunal Europeu de Auditores, de agosto de 2019.

A Associação de Energias Renováveis (APREN) também receia que Portugal falhe com as metas que assumiu para 2020. “Em 2018 registou-se um reduzido valor de nova capacidade renovável a entrar em operação, com a entrada de apenas 300 MW (maioritariamente solar fotovoltaico, incluindo autoconsumos, mas também eólica, uma pequena central hídrica e biomassa). Este ritmo de instalação de centrais renováveis é claramente insuficiente para cumprir os objetivos com que o País se comprometeu até 2020 – cerca de 60% de eletricidade renovável no consumo nacional“, conclui a APREN no seu Anuário 2019.

O estudo do Tribunal Europeu de Auditores diz ainda que o progresso feito até agora na Europa afinal “pode não ser suficiente para chegar aos 20% de renováveis no consumo total de energia até 2020”. Em 2017, 11 dos 28 países da União Europeia (Bulgária, República Checa, Dinamarca, Estónia, Croácia, Itália, Lituânia, Hungria, Roménia, Finlândia e Suécia) já tinham chegado a esta meta e outros três (Grécia, Letónia e Áustria) estavam no bom caminho.

Pelo contrário, atesta o relatório, seis países – Holanda, França, Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo e Polónia – não deverão cumprir os objetivos estabelecidos para 2020.

No entanto, o relatório Renewable Energy Progress pinta um cenário mais otimista. “Em 2017, a UE chegou aos 17,52% de energias renováveis na energia final consumida, face aos 20% previsto para 2020 e acima da trajetória de 16% apontada para 2017/2018”. E conclui ainda que a UE está “no caminho certo para cumprir as metas”.

De acordo com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, Portugal está no bom caminho. “Em 2016 foi o primeiro país a comprometer-se formalmente com a neutralidade carbónica em 2050, foi o primeiro a elaborar um roteiro único para esse objetivo, e temos o Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC), que é deste governo mas é um plano até 2030 e por isso compromete o país até essa altura. O governo e o PS estão comprometidos com esse plano, e nas eleições o mais importante é perceber o que os partidos vão apresentar nesta área. Temos um PNEC muito ambicioso, já com metas de incorporação de renováveis de 47% no consumo final de energia até 2030, e que a produção de eletricidade seja acima de 80% de fontes renováveis. Estamos no bom caminho. Em 2019 tomámos um conjunto de medidas que contribuem para o cumprimento das metas e aceleração da trajetória do país. Mas temos de acelerar um pouco mais. Será um tema incontornável nas eleições”, disse Galamba em entrevista ao Dinheiro Vivo.

A Comissão Europeia anunciou uma meta de 32% de renováveis até 2030. Já em Portugal, as renováveis deverão representar 80% do consumo elétrico em 2030, estando previsto um aumento da capacidade instalada até aos 28,8 GW, que compara com os 11,8 GW em 2015.

Também a UE já propôs que o bloco chegue à meta das emissões zero atér meados do século. Para isso, Bruxelas tem de investir no setor energético e em infraestruturas 575 mil milhões de euros por ano após 2030.