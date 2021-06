Portugal em risco de sair da lista verde do Reino Unido

Aeroporto Internacional de Pequim, na China © NICOLAS ASFOURI / AFP

Portugal pode sair da lista verde de viagens turísticas do Reino Unido, obrigando a quarentena de dez dias no regresso ao país.

A avaliação dos destinos turísticos isentos de isolamento será feita numa reunião do governo britânico ainda esta quinta-feira à tarde, esperando-se uma decisão oficial para sexta-feira, depois do encontro dos cientistas do Joint Biosecurity Centre (JBC), a entidade de aconselhamento do governo britânico responsável pela análise dos dados da evolução da covid-19.

A imprensa britânica adianta esta quinta-feira de manhã que o executivo de Londres vai avaliar a situação em Portugal quando fizer a revisão da lista de destinos turísticos que não necessitam de quarentena no regresso. Para já, o país faz parte de uma mão cheia de destinos nessa circunstância, onde se incluem a Austrália, a Nova Zelândia, Singapura, Brunei, Islândia, Ilhas Faroé, Gibraltar, Maldivas ou Israel.

Portugal foi incluído na lista verde a 7 de maio, com efeitos a partir do dia 17 do mês passado. Uma decisão que se fez sentir no número de turistas a chegarem ao Algarve. Só no primeiro dia aterraram em Faro cerca de 5500 turistas britânicos.

Se Portugal saltar para a lista "âmbar", os turistas britânicos podem continuar a fazer férias no nosso país, mas ficam obrigados a um período de isolamento durante dez dias. A lista é atualizada a cada três semanas.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira que "não hesitará" em retirar destinos da lista verde, mas remeteu para a decisão dos especialistas. "Temos de esperar para ver o que o JBC diz e quais são as recomendações sobre viagens", afirmou quando questionado sobre a atualização da lista.

A imprensa britânica adianta, por outro lado, que Malta e algumas ilhas gregas poderão subir da lista âmbar para a verde.