Portugal entra na lista dos corredores aéreos do Reino Unido

Portugal vai integrar a lista dos corredores aéreos do Reino Unido, ou seja, já não será exigida quarentena para quem chegue de Portugal. O secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, já confirmou a boa nova para o turismo português.

A partir das 4 horas de sábado, dia 22, Portugal, incluindo Madeira, Porto Santo e Açores, entra oficialmente na listas dos corredores aéreos, lê-se no site do governo britânico, que deixa a indicação de que tudo pode ser alterado, dependendo da evolução da pandemia.

#Portugal is now exempt from the FCO advice against all non-essential international travel. From 4am on 22 August, Portugal will be added to the list of countries where self-isolation on return to the UK is not required. More info: https://t.co/GmTWq5A8yw pic.twitter.com/bd1aKWFLFd — FCO travel advice (@FCOtravel) August 20, 2020

A notícia de que Portugal não faria parte do corredor aéreo com o Reino Unido caiu como um balde de água fria nos operadores do setor do turismo nacional, que contavam com estes visitantes no verão para recuperar parte dos resultados perdidos devido à pandemia. Recorde-se que o Reino Unido é um dos maiores emissores de turistas para o país.

O mercado britânico, em 2019, foi responsável por 2,1 milhões de hóspedes, 9,4 milhões de dormidas e quase 3,3 mil milhões de euros em receitas turísticas, de acordo com os dados do Turismo de Portugal. O Algarve é um dos principais destinos destes turistas, seguido da Madeira. Mas, se no ano passado foi de crescimento nos três indicadores acima mencionados, a pandemia fez com que 2020 conte uma história diferente. De janeiro a maio (dados disponíveis), o número de hóspedes britânicos caiu quase 68%, as dormidas recuaram 66% e as receitas turísticas afundaram quase 55%, em termos homólogos.

Outras alterações esperadas

Já a Croácia e Trinidad e Tobago deverão ser removidos da lista.

Esta é uma boa notícia para Portugal e para a região do Algarve, já que os britânicos são o principal mercado emissor de turistas para a região.

(notícia atualizada às 17h24 com a confirmação oficial do Reino Unido)