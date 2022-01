Portugal entre os cinco países da UE que mais energia renovável consomem

© Diana Quintela / Global Imagens

Portugal é o quinto país da União Europeia com a maior quota de consumo de energia proveniente de fontes renováveis, de acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Eurostat. Os dados referem-se às fontes energéticas do consumo final bruto de 2020, ano em que a quota de energias renováveis na origem do consumo final bruto ascendeu a 34% em Portugal. A média da UE foi 22,1%, dois pontos percentuais acima do objetivo (20%) de 2020.

A meta nacional de Portugal para o uso de fontes de energia renovável no consumo final era de 31%. O Estado português só ficou atrás da Suécia (60,1%), Finlândia (43,8%), Letónia (42,1%) e Áustria (36,5%).

Estes cinco maiores consumidores de energias renováveis, contudo, estão muito atrás dos consumos verificados na Islândia e Noruega, onde as quotas de fontes renováveis para consumo energético final ascenderam a 83,7% e 77,4, respetivamente. Estes dois países são incluídos nos dados do Eurostat, apesar de não integrarem a União Europeia.

Por oposição, Malta (10,7%), no Luxemburgo (11,7%) e na Bélgica (13%) registaram o menor uso de fontes renováveis no consumo final bruto de energia.

O gabinete de estatística europeia refere, ainda, que a França foi o único Estado-membro que não atingiu a meta nacional (24%). O país liderado por Macron registou uma quota de 19,1% apenas.