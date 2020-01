Portugal entre os que mais reduziram trabalhadores em risco de pobreza

Portugal foi um dos países da União Europeia que registaram maior redução do número de trabalhadores em risco de pobreza, nos últimos dez anos.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat, em 2018, existiam 9,7% de trabalhadores que estavam em risco de pobreza, ou seja, um em cada dez. Uma proporção que corresponde a cerca de 475 mil pessoas.

No entanto, o gabinete de estatísticas da Comissão Europeia faz notar que Portugal foi um dos países que mais conseguiram reduzir a proporção da população empregada em risco de pobreza. “As maiores reduções foram observadas na Grécia (-3,3 pontos percentuais), na Letónia e Roménia (ambas -2,4 p.p.), em Portugal (-2,1 p.p.) e na Finlândia (-2,0 p.p.)”, refere o Eurostat.

“A percentagem de pessoas empregadas em risco de pobreza aumentou na maioria dos Estados-Membros. O maior aumento foi registado no Luxemburgo (4,1 p.p.), seguido pela Itália (3,2 p.p.), Reino Unido (2,8 p.p.), Hungria (2,6 p.p.) e Bulgária (2,4 p.p.).

Portugal acima da média

Em Portugal existiam 9,7% de pessoas empregadas que estavam em risco de pobreza. O valor está ligeiramente acima da média europeia que se encontra nos 9,5%.

A liderar a lista de países com mais trabalhadores pobres está a Roménia com 15,3%. Não muito longe está o Luxemburgo com 13,5% da população empregada que é considerada pobre.

A taxa de risco de pobreza representa a “proporção da população cujo rendimento equivalente, após transferências sociais, se encontra abaixo da linha de pobreza definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente”, de acordo com a definição do Instituto Nacional de Estatística. Para Portugal, esse limiar estava nos 3600 euros em 2018.