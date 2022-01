Portugal enviou primeiro pedido de desembolso do PRR a Bruxelas

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo português enviou esta terça-feira a Bruxelas o primeiro pedido de desembolso de valores do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Descontando as verbas já recebidas em pré-financiamento no ano passado, a primeira tranche da chamada bazuca deverá ser de 1162 milhões de euros.

De acordo com nota publicada pela missão Recuperar Portugal, que coordena a execução do plano, o primeiro pedido de pagamento prevê a chegada de 553 milhões de euros a fundo perdido e 609 milhões de euros a crédito.

O pedido decorre, segundo a comunicação, do cumprimento dos indicadores associados a esta primeira prestação do PRR. Designadamente, 21 indicadores associados a reformas - nos quais se incluem, por exemplo, a publicação recente da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza - e 17 indicadores associados a investimentos (incluindo a aquisição de 600 mil computadores para alunos e professores das escolas nacionais).

Até 28 de fevereiro, também, Portugal terá de dar conta do cumprimento de indicadores comuns europeus no plano, com o primeiro reporte de execução do PRR marcado para até 30 de abril, de acordo com o contrato assinado com a Comissão Europeia a 18 de janeiro.

A execução do PRR irá avançar por etapas semestrais, com cada desembolso de verbas a implicar o cumprimento de metas e marcos previamente estipulados no plano português. O próximo pedido de pagamento deverá ser formalizado no terceiro trimestre, visando 1 967 milhões de euros em subvenções e 125 milhões de euros em empréstimos.

Até aqui, apenas Espanha recebeu o primeiro desembolso do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência, num valor de 10 mil milhões de euros pagos em 27 de dezembro.