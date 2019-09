Portugal em 12.º lugar no ranking de competitividade do turismo

A atividade turística em Portugal está cada vez mais competitiva. Portugal está, pela primeira vez, em 12º lugar no ranking de competitividade a nível mundial, de acordo com o Relatório de Competitividade no Turismo de 2019 do Fórum Económico Mundial que faz uma análise aprofundada do turismo em 140 economias, divulgado esta quarta-feira, 4 de setembro. Em 2017, o país ocupava o 14º lugar em termos de competitividade.

Além disso, a qualidade da oferta turística está a escalar. O relatório coloca Portugal, pela primeira vez, na “liderança mundial em termos de qualidade das infraestruturas turísticas”, indica uma nota da secretaria de Estado do Turismo sobre o relatório. Portugal subiu oito posições desde 2013 tendo, assim, atingido a primeira posição nesta categoria, e deixando para trás países como Espanha, Estados Unidos e Áustria.

O relatório do Fórum Económico Mundial mostra ainda que Portugal subiu cinco lugares na componente de Recursos Naturais e Culturais (de 20.º para 15.º lugar), e galgou ainda algumas posições na categoria de Transporte Aéreo (de 31.º para o 21.º lugar), na prontidão na adoção das TIC (de 41.º para 38.º) ou ainda na Priorização do Turismo (de 14.º para 12.º).

A secretária de Estado do Turismo considera que estes resultados “enchem-nos de orgulho e mostram que a Estratégia a 10 anos que construímos para o Turismo está a dar resultados”.

“Atingimos a posição mais alta de sempre neste ranking, e fomos considerados o país com melhores infraestruturas turísticas em todo o mundo. Portugal é cada vez mais uma referência internacional no Turismo, sendo este relatório uma peça-chave para captação de investimento. É fundamental continuar a trabalhar para que o Turismo seja cada vez mais um motor de desenvolvimento e de coesão territorial e social”, diz ainda Ana Mendes Godinho em comunicado enviado às redações.