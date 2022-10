Portugal, Espanha e França acordam corredor energético

Pedro Sanchez, Emmanuel Macron e António Costa © Ludovic MARIN/AFP

O primeiro-ministro, António Costa, saiu ontem "muito satisfeito" da reunião com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sanchez, e o com o presidente Emmanuel Macron, na embaixada francesa, em Bruxelas. O encontro serviu para desbloquear "um impasse histórico" que impedia "há vários anos" a ligação da Península Ibérica à rede europeia de energia.

"Chegámos a um acordo para abandonar o projeto antigo [MidCat] e construir um novo projeto [BarMa], que designamos de corredor de energia verde", anunciou o primeiro-ministro, à entrada para a Cimeira Europeia, onde a energia seria o tema central de uma agenda muito centrada nas consequências da guerra na Ucrânia.

O projeto aprovado pelos três países permitirá a Portugal "completar a interligação a Espanha, entre Celorico da Beira e Zamora, e também fazer uma ligação entre Espanha e o resto da Europa, ligando Barcelona a Marselha por via marítima", detalhou Costa.

A infraestrutura será "vocacionada para o hidrogénio verde e outros gases renováveis e que, transitoriamente, poderá, naturalmente, ser utilizada também para o transporte de gás natural até uma certa proporção", acrescentou o chefe do Governo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, que era até ontem um forte opositor da ligação da Península Ibérica considerou que o "acordo histórico", representa um "ponto importante no contexto da solidariedade europeia". E, o "objetivo" reclamado pela Alemanha "de ligar Portugal ao resto do continente" através de Espanha "está conseguido".

Próxima reunião

Os três governos vão voltar a reunir-se a 8 e 9 de dezembro, em Alicante, à margem da Cimeira do Mediterrâneo, para discutirem formas de executar o projeto.

"Em primeiro lugar, os prazos para o investimento, em segundo lugar, a partilha de encargos e, em terceiro lugar, o volume de recursos económicos que vamos ter que implicar para tornar realidade uma exigência que já vimos a falar há muitos meses, diria mesmo anos, ao Governo francês", afirmou o chefe do Executivo espanhol, assumindo a "satisfação" pelo "acordo histórico".

Na cimeira, que ainda decorria à hora de fecho desta edição, os líderes europeus tinham previsto o debate sobre a situação na Ucrânia, a segurança de infraestruturas críticas na União Europeia, economia e segurança alimentar.

A cimeira arrancou com uma intervenção por video-conferência a partir de Kiev, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em que este fez um relato dos mais recentes "ataques de mísseis de cruzeiro russos e drones iranianos", contra a Ucrânia, que já resultaram na destruição de "mais de um terço da infraestrutura energética".

"O terror russo contra as nossas instalações de energia visa criar o maior número possível de problemas com a eletricidade e o aquecimento na Ucrânia neste outono e inverno, e para que o maior número possível de ucranianos vá para países europeus", afirmou, apelando a uma "resposta - rápida e solidária" da UE, perante "uma nova escalada do terror russo", que conduzirá "novas vagas" de migração na Europa.