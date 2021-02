Portugal está "muito longe" de desconfinamento em breve, avisa ministra da Presidência

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. © JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A ministra de Estado e da Presidência afastou a ideia de um desconfinamento para breve. "Estamos muito longe de estar em condições para pensar num desconfinamento em breve", avisou Mariana Vieira da Silva.

Na mesma conferência onde foram apresentadas mudanças nos apoios para os pais em teletrabalho, a ministra nota que a situação epidemiológica em Portugal continua a necessitar de cuidados.

Mariana Vieira da Silva sublinhou que, tendo em conta os números mais recentes divulgados pela Direção-Geral de Saúde, o número de internados em cuidados intensivos não permite ainda pensar em situações de desconfinamento. "Não é compatível criar expectativas para desconfinamento em breve", frisou.

De acordo com os números divulgados esta quinta-feira, o número de pessoas internadas devido a complicações causadas pela Covid-19 desceu para os 3 819, menos 318 pessoas ao longo das últimas 24 horas. Eram contabilizados 688 pacientes nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais portugueses, uma redução de 31 pessoas face ao boletim de quarta-feira.

A ministra indicou à imprensa que as medidas são revistas numa base quinzenal, relembrando ainda as declarações do primeiro-ministro, feitas na semana passada. António Costa detalhou as medidas do estado de emergência, o primeiro-ministro já tinha indicado que ainda era prematuro pensar numa situação gradual de desconfinamento.