A 14ª edição do Portugal Exportador que decorre durante o dia de hoje no Centro de Congressos de Lisboa, vai ter o comércio digital como um dos temas em análise.

“O grande desafio de hoje é como exportar no comércio digital”, afirmou Augusto Santos Silva na sessão de abertura da 14ª edição do Portugal Exportador, que decorre esta quarta-feira no centro de Congressos de Lisboa. O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sublinhou que este é um tipo de comércio cujo crescimento é maior fora do espaço europeu, pelo que a capacidade das empresas portuguesas ganharem espaço neste segmento é duplamente importante. “Se ganharmos a batalha do comércio digital, ganhamos a batalha da diversificação de mercados para fora do espaço europeu”, afirmou o governante.

A necessidade de diversificar mercados foi diversas vezes referida na sessão de abertura, que contou com a presença de Jorge Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP, António Ramalho, presidente do Novo Banco e António Silva, administrador da AICEP Portugal Global, as três entidades organizadoras do certame.

Em jeito de balanço, Jorge Rocha de Matos, lembrou que, apesar do crescimento e desempenho positivo, as exportações estão ainda aquém dos objetivos traçados na Magna Carta Da Competitividade, lançada pela AIP em 2003, a qual previa que as exportações tivessem em 2020 um peso de 50% no PIB nacional – situam-se hoje nos 44%. Numa nota mais positiva, Rocha de Matos lembrou que nos anos da crise de 2008 e 2009 as exportações foram a única variável dinâmica do PIB.

Por seu turno, António Ramalho, presidente do Novo Banco, destacou os 17 pontos percentuais de crescimento do peso das exportações no PIB ao longo das 14 edições do Portugal Exportador. “Algo só comparável com os 17 títulos do Jorge Jesus”, afirmou, com humor o responsável do Novo Banco, para quem o Portugal Exportador faz parte de um ecossistema que se transformou, ao longo dos últimos anos, um sucesso coletivo.

Alemanha, Espanha e Angola em destaque

Além dos já habituais workshops e cafés temáticos, a edição deste ano do Portugal Exportador conta com uma nova iniciativa: o espaço Meet the Leaders, onde empresários com negócios de sucesso nos mercados espanhol, angolano e alemão, se irão reunir com as empresas que queiram aconselhar-se quanto às melhores estratégias de abordagem destes mercados.

As várias PME participantes vão ainda poder contar com a presença de oito gabinetes de consultoria internacional, 23 entidades de serviços de apoio à internacionalização, dez startups com produtos inovadores ligados às exportações, câmaras de comércio e indústria e web buyers internacionais.

Ao longo do dia, irão ainda decorrer dez workshops repartidos por três auditórios, os quais irão abordar tanto temáticas setoriais – com destaque para os setores agroalimentar, da metalomecânica e e-commerce – como de mercado.

Num total, o evento contará com 130 oradores, sempre com a temática da exportação como pano de fundo.