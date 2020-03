Portugal Fashion arranca no Porto com acesso limitado

A próxima edição do Portugal Fashion arranca quinta-feira, no edifício da Alfândega do Porto, mas com acesso limitado a profissionais da moda e jornalistas, avançou esta terça-feira fonte oficial.

“Perante a evolução da infeção pelo novo coronavírus e considerando as mais recentes orientações do Governo e da Direcção-Geral de Saúde para conter a epidemia, em particular as recomendações relativas à organização de eventos públicos, a direção do Portugal Fashion decidiu que o acesso aos desfiles, entre 12 e 14 de março, na Alfândega do Porto e na Casa da Arquitetura (Matosinhos), vão ser restringidos à “equipa de bastidores, ‘staff’ técnico do evento e aos profissionais da comunicação social portuguesa e influenciadores digitais credenciados para o efeito”, lê-se num comunicado divulgado esta tarde.

O número total de jornalistas, fotojornalistas e influenciadores digitais deverá estar entre as 150/170 pessoas e o evento de moda vai ter assegurada a transmissão em ‘live streaming’ (direto pela Internet) em “todas as coleções”, refere o comunicado.

“Os desfiles vão ser transmitidos ‘online’ e em direto (‘live streaming’), cabendo ao Portugal Fashion assegurar os recursos técnicos necessários para que isso aconteça. Desta forma, criadores e marcas terão a oportunidade de divulgar os seus trabalhos através dos canais de comunicação disponibilizados pelo Portugal Fashion, nomeadamente nas suas plataformas digitais”.

Por causa da epidemia de Covid-19, o Portugal Fashion, que celebra este ano o seu 25.º aniversário, decidiu também cancelar o desfile de Luís Borges, “por se tratar de um formato que envolveria uma festa”, com “várias pessoas num espaço mais restrito”.

O desfile do ‘designer’ italiano Gilberto Calzolari, agendado para 14 de março, no Porto, já tinha sido cancelado na semana transata pela organização, porque o criador e equipa são oriundos de Itália, país com transmissão comunitária ativa do surto de Covid-19.

O acesso aos desfiles, seja dos profissionais de moda, seja de jornalistas e influenciadores, vai depender de uma “avaliação prévia caso a caso, para se evitar a presença de pessoas que pertençam aos grupos de maior risco de infeção ou de complicações pelo novo coronavírus”.

O ‘Brand Up’, um espaço aberto ao público onde se comercializam produtos de ‘design’, moda e ‘lifestyle’, vai ser cancelado, assim como todas as atividades promocionais paralelas aos desfiles.

A 46.ª edição do Portugal Fashion vai começar às 14:00 de quinta-feira, dia 12, na Alfândega do Porto, com o desfile da jovem ‘designer’ Maria Meira/Unflower e a Rita Sá (15:00), no espaço ‘Bloom’, terminado o primeiro dia com o desfile da ‘designer’ Maria Gambina, agendado para as 23:00.

O Portugal Fashion comprometeu-se a ajudar todas estas entidades e pessoas a minorar os efeitos das restrições no acesso aos desfiles e pede “desculpa aos convidados e ao público em geral”, por não lhes poder facultar a entrada nos desfiles.

“O Portugal Fashion está comprometido com o esforço nacional de contenção da propagação do novo coronavírus e continuará a respeitar as recomendações a esse respeito da Direcção-Geral de Saúde. Mas é nosso dever defender o interesse comercial e profissional de criadores e marcas, fazendo o que for possível para garantir a realização dos desfiles integrados no circuito internacional de moda. (…) Em última instância, e acima de tudo, é um dever cívico que o Portugal Fashion leva muito a sério”, lê-se no mesmo comunicado.

O edifício do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, o quartel-general do Portugal Fashion, vai estar “aberto” e “em normal funcionamento”, assegurou à Lusa fonte da presidência da Alfândega.

“Compete aos clientes que alugaram o espaço tomarem as suas próprias decisões”, acrescentou

Na última edição do Portugal Fashion, que decorreu em outubro passado, o evento de moda contabilizou 44 mil visitantes nos quatro dias do evento, um número que tinha superado o da anterior edição, que registou cerca de 37 mil pessoas, em quatro dias.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos. Portugal registou até ao início desta tarde 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas, teatros e cinemas.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Programa Operacional da Competitividade e 3 Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.