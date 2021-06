Portugal fecha acordo político da PAC e passa pasta à Eslovénia

A ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, durante a conferência de sobre o acordo provisório conseguido entre o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu sobre a reforma da Política Agrícola Comum (PAC), em Bruxelas, Bélgica, 25 de junho de 2021. O acordo de princípio hoje alcançado encerra seis meses de negociações sobre a nova PAC dirigidas pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que conseguirá assim fechar o dossiê antes do fim do semestre.

© TONY DA SILVA/LUSA