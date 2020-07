Portugal financia-se no mercado para arrecadar até 1250 milhões

Portugal realiza em 22 de julho um leilão de duas linhas de Obrigações do Tesouro para se financiar até 1.250 milhões de euros, segundo informação do IGCP – Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública hoje divulgada.

Trata-se da realização de um leilão de duas linhas de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 21 de julho de 2026 e em 18 de outubro de 2030, “com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros”, refere o IGCP, na sua página ‘online’.

Há dois dias, Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, com taxas de juro negativas mais baixas do que no último leilão realizado.

Ou seja, Portugal emitiu 1.750 milhões de euros em dívida de curto prazo, dos quais 500 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) a seis meses e 1.250 milhões de euros a 12 meses.