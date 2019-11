Portugal foi o 3º país da UE onde o peso dos gastos com a casa mais cresceu

Nos últimos 10 anos, o peso das despesas com a renda ou prestação, água, luz e gás cresceu 2,7% em Portugal. Famílias despendem 17,6% do seu rendimento com a casa.

Os portugueses são, da União Europeia, os mais mais gastam na compra de veículos, em percentagem do seu rendimento. De acordo com os dados da Eurostat, os portugueses despenderam, no ano passado, de 4,9% do seu rendimento para adquirirem um carro ou outro veículo, com a média europeia a fixar-se nos 3,7%.

A maior fatia do rendimento das famílias (17,6%) destina-se ao pagamento das despesas com a habitação – renda ou prestação do crédito à habitação, água, eletricidade e gás -, tendo representado 24,7 milhões de euros em 2018.

Segue-se a alimentação e bebidas (16,4%) e as despesas de transporte (13,4%), onde foram gastos 23,1 milhões e 18,9 milhões, respetivamente. É na educação que as famílias portuguesas dependeram menos do seu rendimento (1,6%).

Na União Europeia, depois das despesas com a habitação, que representaram 24% do rendimento das famílias e 13% do PIB da União Europeia, seguem-se os transportes e a alimentação e bebidas.

É na Finlândia, Dinamarca e Eslováquia que se gastou a maior percentagem com as despesas da casa. Na maioria dos Estados-Membros, esta despesa representa a maior fatia do bolo total.

Entre 2008 e 2018, da totalidade das despesas, as principais despesas com a habitação foram o item que mais cresceu, em percentagem do rendimento, na União Europeia, querendo isto dizer que o peso do rendimento destinada ao pagamento da renda ou prestação, água, luz e gás tem vindo a aumentar.

Portugal foi o terceiro país que mais viu crescer o peso destas despesas na última década (2,7%). A liderar este crescimento está a Finlândia, onde a percentagem dos gastos com a casa aumentou de 23,7% em 2008 para 28,5% em 2018.

Portugal está acima da média europeia no que diz respeito ao peso dos gastos no rendimento com comida, vestuário, compra de veículos, comunicações, restauração e hotelaria.