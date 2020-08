Portugal foi o maior produtor de bicicletas da UE em 2019

Pela primeira vez, Portugal ocupa o primeiro lugar na lista de produção de bicicletas da União Europeia. Os dados do Eurostat revelam que, das 11,4 milhões de bicicletas produzidas na União Europeia, mais de 2,7 milhões foram produzidas em Portugal.

Os resultados da produção portuguesa de velocípedes em 2019 representam um significativo aumento em relação à produção de 2018, quando foram fabricadas 1,9 milhões de bicicletas.

Itália, habitualmente dona da maior produção, fica no segundo lugar da lista de maiores produtores em 2019, com 2,1 milhões, seguida pela Alemanha (1,5 milhões), Polónia (970 mil) e Holanda (700 mil). O Eurostat nota que os cinco primeiros lugares da lista asseguraram 70% da produção de bicicletas na União Europeia em 2019.

Já países como Estónia, Irlanda, Chipre, Luxemburgo ou Malta registaram valores de produção zero.

Com um total de produção de 11,4 milhões, os números de produção deste tipo de veículo têm estado a crescer anualmente. Face a 2018, os números do ano passado revelam um aumento de 5% e 10%, quando comparados com os valores de 2014.

Ainda assim, os números de 2019 continuam a estar 17% abaixo do pico de produção de bicicletas na União Europeia, registado em 2015, quando foram fabricadas 13,7 milhões de unidades.