Portugal foi o país com maiores remessas de emigrantes

Dos 3.555 milhões de euros recebidos de remessas recebidas dos emigrantes em Portugal, um total de 2.117 milhões foram transferidos por trabalhadores dentro da UE e 1.437 chegaram de fora do espaço europeu.

Portugal tem ainda o maior excedente (3.037 milhões de euros) no saldo das transferências de dinheiro, dado que apenas 518 milhões de euros foram remessas de imigrantes.

Depois de Portugal, a Polónia (2,8 mil milhões de euros) e a Roménia (2,6 mil ME) têm os maiores excedentes nas remessas, enquanto a França (-10,6 mil ME), a Alemanha (-4,6 mil ME), o Reino Unido (-4,5 mil ME) e a Itália (-4,0 mil ME) registaram no ano passado os maiores défices (saiu mais dinheiro para o estrangeiro do que foi enviado de expatriados para o país).

Na média da UE, o défice nas transferências de fundos foi, em 2017, de 22 mil ME (21,7 mil ME em 2016), tendo saído 32,7 mil ME (31,8 mil ME em 2016) e entrado 10,7 mil ME (10,1 mil ME em 2016).