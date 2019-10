Portugal foi o país europeu que mais melhorou o índice de igualdade de género

Portugal está a dar passos em frente em matéria de igualdade de género. O país foi o que mais melhorou o Índice de Igualdade de Género do Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), com um aumento de 3,9 pontos, entre 2015 e 2017.

“Portugal está a progredir na direção da igualdade de género mais rápido do que os outros Estados-Membros”, reporta o EIGE no seu estudo. Desde 2005, o país subiu sete lugares no ranking.

Ainda assim, Portugal encontra-se na 16.ª posição, com um índice de 59,9, 7,5 pontos abaixo da média da Europa (EU-28). A liderar o painel de avaliação está a Suécia, com 83,6 pontos, seguida da Dinamarca com 77,5 pontos.

O índice baseia-se vários domínios, como o trabalho, dinheiro, conhecimento, tempo, poder, saúde e violência. As pontuações de Portugal estão abaixo da média europeia em todos os domínios. As desigualdades são mais pronunciadas no que toca ao poder – político, económico e social – e ao tempo – atividades sociais e cuidados pessoais. O nosso país alcança a maior pontuação no domínio da saúde (84,5), destacando-se o acesso.

“Estamos a avançar na direção certa, mas ainda longe da meta. O nosso Índice, que estabelece uma referência para a igualdade de género na UE, mostra que quase metade de todos os Estados-Membros se situa abaixo da marca de 60 pontos”, afirma Virginija Langbakk, Diretora do EIGE. “Uma vez que o novo Parlamento da UE e a nova Comissão definem e renovam as prioridades da UE para o próximo quadro estratégico, é crucial que a igualdade de género seja reforçada”.