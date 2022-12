Portugal foi o terceiro país europeu que mais vendeu na Black Friday

© Carlos Manuel Martins / Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Dezembro, 2022 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O estudo Sales Tracking, da GfK Market Intelligence, comparou as vendas realizadas na Black Friday nos anos de 2021 e 2022 e categorizou os principais tipos de bens adquiridos nos mercados europeus.

A conclusão global é que houve um decréscimo nas vendas na Black Friday um pouco por toda a Europa. No entanto, Portugal contrariou a tendência tendo ficado no top 3 dos países que mais transações realizaram.

Na República Checa, verificou-se um aumento de volume de vendas de 27% acima do registado na semana homóloga de 2021 e na Turquia as transações aumentaram 24% face ao mesmo período do ano anterior. Portugal registou um aumento de 7% das vendas comparativamente com 2021.

Contudo, os fatores económicos desfavoráveis fizeram sentir-se e a maior parte dos europeus retraiu-se nas compras da Black Friday. Países como a Alemanha e Itália viram o volume de transações cair 1% e a Grã-Bretanha e a Hungria registaram uma diminuição de 3%.

O estudo realizado pela GfK revela ainda que a tendência de compras por toda a Europa continua a centrar-se nos equipamentos tecnológicos e eletrodomésticos.

Em Portugal, concretamente, os produtos com maior aumento de vendas foram as consolas de jogos (68%), ferramentas de software (35%), máquinas de lavar roupa (19%), tablets (19%) e máquinas de bebidas (18%).