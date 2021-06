Portugal fora da "lista verde". EasyJet fala de decisão "chocante" sem base científica

Um Airbus 320 da companhia aérea britânica easyJet. © Foto: PASCAL PAVANI / AFP

O presidente da easyJet lamentou esta quinta-feira a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da "lista verde" de destinos seguros a partir da próxima terça-feira, dia 8 de junho, considerando tratar-se de uma opção sem base científica.

"Esta decisão chocante de juntar Portugal à lista âmbar é um enorme golpe para todos os que estão atualmente em Portugal e para aqueles que reservaram voos para se reunirem com os seus familiares ou fazerem uma merecida pausa neste verão", começa por referir Johan Lundgren, presidente executivo (CEO) da companhia aérea britânica, citado numa nota enviada ao Dinheiro Vivo.

"Com taxas portuguesas semelhantes às do Reino Unido, simplesmente não se justifica pela ciência", conclui o CEO, lamentando que o executivo de Londres não tenha incluído outros destinos na "lista verde", apenas retirando Portugal.

"Não acrescentar mais países à lista verde quando, por toda a Europa, as taxas de infeção estão numa tendência descendente e muitos lugares com taxas de infeção abaixo das do Reino Unido, como as Baleares e Malta, isso não faz sentido", acrescenta o presidnete executivo da easyJet, sublinhando que "as viagens domésticas são permitidas no Reino Unido, apesar de várias cidades terem taxas de infeção 20 vezes maiores do que grande parte da Europa."

A partir de terça-feira, 8 de junho, Portugal passará a estar na lista âmbar (ou amarela), que torna obrigatória, além da quarentena, a realização de dois testes PCR: ao segundo e oitavo dias depois da chegada ao Reino Unido.

O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, admitiu que "é uma decisão difícil", mas necessária à medida que o Reino Unido avança para a quarta fase do desconfinamento, prevista para o dia 24 de junho. "Não queremos arriscar", afirmou o responsável do governo de Londres, pedindo "paciência" para não pôr em causa o calendário de reabertura do país. Justificando a medida com a "duplicação de casos" desde a última revisão, há três semanas.

Portugal foi incluído na lista verde a 7 de maio, com efeitos a partir do dia 17 do mês passado. Uma decisão que se fez sentir no número de turistas a chegarem ao Algarve. Só no primeiro dia aterraram em Faro cerca de 5500 turistas britânicos. A lista é revista de três em três semanas.