Portugal já é o 8º país mais capta investimento estrangeiro na Europa

Portugal atrai investimento estrangeiro © Leonardo Negrão / Global Imagens

Portugal ocupa a oitava posição na lista dos países europeus mais atrativos para o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) na Europa. Este lugar representa uma subida de duas posições, relativamente a 2020, revela o estudo EY European Attractiveness Survey 2022, que avalia anualmente a perceção dos investimentos estrangeiros relativamente à atratividade da Europa e dos seus concorrentes.

Segundo o documento da consultora - que avalia anualmente a perceção dos investidores estrangeiros relativamente à atratividade da Europa e dos seus concorrentes - esta posição deve-se aos 200 projetos de IDE captados pelo mercado nacional em 2021 e que significam um aumento de 30% relativamente aos 154 de 2020.

Segundo a EY explica em comunicado, "a atratividade é definida nesta pesquisa como uma combinação de imagem, confiança do investidor e perceção da capacidade de um país ou região de oferecer os benefícios mais competitivos para o IDE".

Assim, ao conseguir a oitava posição no ranking no ano passado, Portugal posiciona-se à frente de países com a Polónia e a Irlanda.

Como observa Miguel Farinha, partner da EY Portugal e responsável pela área de Strategy and Transaction, "apesar dos efeitos nefastos da pandemia da covid-19, a economia portuguesa demonstrou uma grande resiliência e conseguiu recuperar dinamismo na segunda metade do ano passado. Os investidores estrangeiros não deixaram de olhar para as oportunidades no nosso mercado, e o resultado está à vista".

E, segundo o partner da EY Portugal e líder da EY-Parthenon, Miguel Cardoso Pinto, as perspetivas para 2022 são animadoras. "A Comissão Europeia antecipa um crescimento de 5,8% para a economia portuguesa, o maior da Europa, e isso terá certamente reflexos na atratividade do País para os investidores."

Europa como destino mundial

Ainda de acordo com o EY European Attractiveness Survey 2022 (EY European Attractiveness Survey 2022), a Europa manteve-se como o destino mundial para o investimento transfronteiriço. Só no ano passado foram anunciados 5877 projetos de IDE na Europa, "um número 5% superior ao de 2020, mas ainda 12% abaixo do máximo observado em 2017", diz a consultora. Uma melhoria que deve-se "aos esforços encetados pela Comissão Europeia para promover o crescimento na região, já que, para 63% dos inquiridos, o Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência foi um fator decisivo na decisão de manter ou alargar as operações na Europa".

Apesar da guerra na Ucrânia, as perspetivas de investimento a longo prazo permanecem fortes, já que 64% dos entrevistados mostram-se confiantes que a atratividade da Europa melhorará nos próximos três anos.

Como refere ainda o estudo, "uma recuperação pós-pandemia e as 'reformas Macron' fizeram com que o investimento em França crescesse 24% para 1222 projetos em 2021". Já no Reino Unido o investimento permaneceu estável e aumentou 2%, com 993 projetos. Na Alemanha o número de projetos caiu 10% para 841, mas atraiu projetos industriais, especialmente nos setores automóvel e eletrónico.

No que à criação de empregos diz respeito, o projeto médio de IDE criou 68 empregos no Reino Unido, 45 na Alemanha e 38 em França.

"Os projetos de Manufatura, Logística e Pesquisa e Desenvolvimento recuperaram 22% em 2021, em parte devido à reorganização das cadeias de fornecimento, que deverá continuar", refere ainda a pesquisa, que adianta que mais de metade dos entrevistados (53%) estão a considerar aproximar as suas operações dos clientes e 43% pensam em levar a atividade de volta ao seu mercado doméstico.

E, apesar dos efeitos colaterais da guerra e num cenário pós-pandemia, a EY EMEIA Area Managing Partner, Julie Teiglnad considera "animador ver que os investidores conseguem olhar além dos desafios imediatos e ver a Europa como um destino de investimento atrativo no longo prazo".