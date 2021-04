Portugal já entregou plano de recuperação a Bruxelas

António Costa, primeiro-ministro © MÁRIO CRUZ/LUSA

Portugal já entregou à Comissão Europeia o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira o envio do documento a Bruxelas e que permitirá ao país receber 13,9 mil milhões de euros a fundo perdido para recuperar da crise provocada pelo coronavírus.

António Costa diz mesmo que Portugal "foi o primeiro Estado membro a apresentar o PRR", segundo um conjunto de publicações na rede social Twitter.

#Portugal foi o primeiro Estado membro a apresentar o PRR.

A nossa recuperação assenta no reforço do SNS, na habitação digna e acessível, na promoção das qualificações, na capitalização e inovação empresarial, no desenvolvimento do interior e nas transições climática e digital. - António Costa (@antoniocostapm) April 22, 2021

Em detalhe, Portugal poderá receber 16,644 mil milhões de euros do PRR: 13,944 milhões de euros serão atribuídos a fundo perdido e 2,7 mil milhões de euros corresponderão a empréstimo.

Ministro do Planeamento, Nelson de Souza, submete o Plano de Recuperação e Resiliência à União Europeia, Lisboa, 22 abril 2021. © Governo de Portugal

Há ainda a possibilidade de "recorrer a um valor adicional de 2,3 mil milhões de euros em empréstimos", segundo comunicado publicado pelo ministério do Planeamento. Estes 2,3 mil milhões de euros poderão ser utilizados a partir de 2022 para a capitalização e inovação "se a dinâmica empresarial demonstrar capacidade de boa absorção", refere António Costa no Twitter.

A #inovação é o motor do desenvolvimento. Por isso o Plano investe na capitalização e inovação empresarial um total de €2914 milhões, que pode ser reforçado com mais €2300 milhões a partir de 2022 se a dinâmica empresarial demonstrar capacidade de boa absorção.#prrpt - António Costa (@antoniocostapm) April 22, 2021

Entretanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou a receção do documento em Bruxelas. "Saúdo esta importante etapa em entregar o programa 'Next Generation EU' para a União Europeia emergir mais forte da crise". A alemã garante ainda que vai continuar a ajudar os estados-membros a entregar "planos de alta qualidade" e conta ter todos os planos prontos "neste verão".

O Governo português conta que o PRR seja aprovado por Bruxelas até ao final de junho, ainda durante a presidência do Conselho da União Europeia. Antes disso, o documento também será avaliado pelos ministros das Finanças e da Economia dos 27, o Conselho EcoFin.

O documento será sujeito a uma avaliação aprofundada da Comissão Europeia nos próximos dois membros. Pelo menos 37% do montante do PRR tem de ser utilizado em investimentos e reformas que cumpram os objetivos do clima e pelo menos 20% para a transição digital.

Depois disto, o Conselho da União Europeia tem até quatro semanas para aceitar a proposta da Comissão Europeia

Costa promete escrutínio

O primeiro-ministro garantiu ainda que o PRR será escrutinado através de vários órgãos: Parlamento, uma Comissão de Acompanhamento, o Tribunal de Contas e o Ministério Público.

Via Twitter, António Costa recordou que a informação sobre a execução do plano será partilhada através do Portal da Transparência.

O Plano de Recuperação e Resiliência exige celeridade, rigor e escrutínio na execução. Fiscalização política pelo Parlamento, acompanhamento pela sociedade na Comissão de Acompanhamento, fiscalização pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. - António Costa (@antoniocostapm) April 22, 2021

O plano português conta com três grandes pilares: resiliência, no valor de até 11,125 mil milhões de euros (os programas de habitação e capitalização empresarial estão sujeitos a empréstimos); transição climática, de 3,059 mil milhões de euros; e transição digital, de 2,460 mil milhões de euros.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h06 com mais informação)