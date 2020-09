Portugal lança leilão de dívida a 10 e 25 anos

Portugal volta aos leilões de dívida a longo prazo na próxima quarta-feira, 9 de setembro. Nesse dia, o Tesouro nacional (IGCP) vai realizar um leilão de obrigações a 10 anos e outro a 25 anos. No total, pretende angariar entre 1000 milhões e 1,250 mil milhões de euros, segundo informação divulgada esta sexta-feira.

A linha de dívida a 25 anos atingirá a maturidade em 15 de fevereiro de 2045. O leilão mais recente equiparado realizou-se dia 9 de julho de 2019: nesse dia, o Tesouro colocou 270 milhões de euros a cerca de 26 anos (esta linha tem maturidade também em 15 de fevereiro de 2045), à taxa de juro de 1,426%, a mais baixa de sempre.

As obrigações a 10 anos terão maturidade em 18 de outubro de 2030. Neste prazo, o leilão mais recente realizou-se dia 26 de agosto, com uma taxa de juro de 0,336%.

No Orçamento do Estado retificativo para 2020 (OE2020 suplementar), o ministro das Finanças, João Leão, fixou como meta para o final deste ano uma verba de 9,5 mil milhões de euros em saldo de disponibilidades para Tesouraria. Isto corresponde a um aumento de 40% face ao que estava definido na apresentação do primeiro Orçamento para 2020.

No OE2020 suplementar, o IGCP refere que o montante das necessidades de financiamento líquidas do Estado (o dinheiro que é necessário ir buscar aos mercados depois de pagar as dívidas do ano “situa-se agora em 20,3 mil milhões de euros, representando um aumento de 10,7 mil milhões de euros face à projeção inicial. Ou seja, é quase o dobro do que se previa no OE2020 original, apresentado em dezembro.