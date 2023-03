Portugal leva 89 empresas a Berlim e investe quatro milhões no mercado alemão

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal © Reinaldo Rodrugues/Global Imagens

A participação portuguesa na feira de turismo ITB Berlim, na Alemanha, conta, em 2023, com 89 empresas, além das sete regiões de turismo, num ano em que serão investidos cerca de quatro milhões de euros no mercado alemão.

Em declarações à Lusa, o presidente do Turismo de Portugal (TP), Luís Araújo, disse que o número de empresas na feira, que começa na terça-feira, é semelhante ao da última participação nacional, em 2020, mas a aposta é mais na "diversidade" do país.

"O mercado alemão é o segundo principal a nível de hóspedes, mas é o quarto a nível de receitas", destacou, acrescentando: "Estamos a falar do principal mercado exportador da Europa, o terceiro maior mercado do mundo a fazer viagens".

Por isso, defendeu, "existe ainda margem para crescer no mercado alemão".

"O que pretendemos é crescer de uma forma segmentada, por isso, o que trazemos à feira, além das empresas, é aquilo que são as nossas apostas do ponto de vista de produtos específicos que atraiam clientes de maior valor acrescentado" referiu, apontando áreas como o "turismo literário, arte contemporânea, arquitetura, "cycling e walking"".

Para Luís Araújo, estes são os "produtos de nicho dirigidos a um segmento alto da população alemã" que permitirão "trazer turistas ao longo de todo o ano e, principalmente, que consumam mais".

O presidente do TP apontou regiões como o Centro, Norte e Açores como prioridades nesta estratégia, destacando que cerca de "80% dos alemães viajam essencialmente para a Madeira, Algarve e Lisboa".

Este ano, a ITB é exclusiva para o segmento B2B ("business-to-business", uma expressão em inglês referente a uma interação comercial entre duas empresas, que vão atuar como cliente e fornecedor), ou seja, não irá receber consumidores finais, o que justifica a aposta em turismo de negócios e eventos.

"A feira é muito focada num segmento, isto é uma feira para reuniões de trabalho, com operadores, agentes de viagem internacionais", referiu.

O 'stand' de Portugal tem ainda, nesta edição, "uma tónica muito sustentável, sendo que a totalidade dos materiais são ou reciclados ou recicláveis", salientou Luís Araújo.

O presidente do TP revelou ainda que o investimento no mercado alemão este ano será de cerca de quatro milhões de euros, "contando com participações em feiras, campanhas, ativações de marca", entre outras iniciativas.

A ITB decorre em Berlim até quinta-feira.