Portugal lidera recuperação pós-pandemia nas compras 'tax free' na Europa

Portugal liderou no terceiro trimestre a recuperação pós-pandemia do turismo de compras na Europa, crescendo 135% face ao mesmo trimestre de 2019, "substancialmente acima" da França (121%), Espanha (95%) e Alemanha (61%), anunciou esta quinta-feira a Global Blue.

De acordo com dados da gestora de operações 'tax free', estes "bons resultados foram impulsionados pelas compras de turistas dos Estados Unidos (333%), cujo 'ticket' médio foi de 930 euros, seguido do Canadá (237%) e Brasil (154%)".

O valor médio de compras em Portugal foi de 400 euros, acima dos 350 euros registados em Espanha.

Citado num comunicado, o 'managing diretor' da Global Blue Portugal considera que, apesar desta evolução já "muito positiva", há ainda "um enorme potencial para Portugal ser reconhecido ao nível do turismo de compras".

"Esta trajetória mostra precisamente isso. Ainda há muito a fazer e, exemplo disso, é o tema estar ausente da comunicação do destino Portugal", sustenta Renato Lira Leite.

Para este responsável, existem, nomeadamente, oportunidades para o país atrair turistas extra comunitários, entre os quais "Portugal ainda representa 2,3% do total de vendas, uma percentagem muito inferior à da vizinha Espanha (13%) ou a França (26%)".

"Se olharmos para o potencial do turismo de compras por parte dos turistas do Reino Unido na Europa, o principal mercado emissor de turistas para o nosso país, verificamos que o valor de gastos representa apenas 2% do total de vendas, valor que é de 18% em Espanha, de 34% na França e 27% em Itália", enfatiza.

"E se consideramos, em concreto, o segmento de clientes mais valiosos (HWNI-Elite) verificamos também que os turistas do Reino Unido são aqueles que mais gastam em média na Europa -- o gasto médio por cliente, no primeiro semestre do ano, foi de mais de 50 mil euros - e, portanto, existe uma oportunidade muito grande que temos de saber agarrar", acrescenta.