Portugal mais preparado para resistir a abrandamento económico – BPI Research

“Afinal, a economia tem mais espaço de manobra” para fazer face ao previsível abrandamento económico mundial. É esta a conclusão do departamento de estudos económico do BPI, numa análise publicada na semana passada.

E tudo por causa da revisão estatística levada a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) coordenada a nível europeu e que acontece de cinco em cinco anos. “Estas alterações traduziram-se na revisão em alta do crescimento desde 2016, reforçando a leitura do processo de convergência para a média da zona euro. As contas externas também foram revistas em alta, encontrando-se Portugal em melhor posição, do que se pensava”, concluem os economistas do BPI.

“A revisão das contas nacionais e externas dá a Portugal mais espaço de manobra para enfrentar a esperada desaceleração da economia mundial”, assinala a nota do BPI Research, acrescentando, no entanto, que “as principais tendências observadas nas séries antigas mantiveram-se, continuando a balança corrente e de capital a piorar e o crescimento a abrandar.

O departamento de estudo do Banco Português de Investimento sublinha que “facto continuamos a esperar que o saldo externo (balança corrente e de capital) se mantenha positivo, mas mais próximo de zero; e que o crescimento abrande para níveis ligeiramente inferiores a 2%”, em linha com o esperado pelo Governo (1,9%).

Melhor do que se pensava

Os dados revistos apontam para uma posição mais favorável da economia nacional face a choques externos.

“As revisões implicaram alterações no registo de compras eletrónicas de bens e serviços, com maior impacto no comportamento do consumo privado e das importações; e reclassificações das compras de automóveis com especial impacto no desempenho do consumo privado e do investimento”, indica a nota, indicando que “o maior efeito no crescimento ocorreu em 2017 e 2018, refletindo revisões positivas mais significativas no investimento, consumo privado, exportações e importações.”

O departamento de estudos do BPI assinala que os dados revistos “mostram que entre 2016 e 2018 a economia registou um crescimento acumulado de 8,2%, mais 1,2 pontos percentuais (p.p.) do que o estimado na série anterior.”

A nota destaca ainda o facto de “um aumento não negligenciável do rendimento disponível das famílias (cerca de 3,5 mil milhões de euros, equivalente a 1,7% do PIB) e na taxa de poupança, que passou de 4,6% para 6,5% do rendimento disponível”, devido à incorporação das pensões de portugueses que trabalharam no estrangeiro (recebendo pensões do exterior) e “das pensões recebidas por reformados estrangeiros com estatuto de residente em Portugal.”