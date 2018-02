Portugal mantém-se em 29º lugar no índice de perceção da corrupção

Portugal ocupa o lugar 29 no Índice de Perceção da Corrupção (CPI) 2017, divulgado esta quarta-feira pela organização Transparency International. Trata-se da mesma posição daquela alcançada em 2016, embora o país tenha subido na pontuação, passando de 62 para 63 pontos.

O índice avalia 180 países e territórios segundo os seus níveis de perceção de corrupção no sector público. A escala vai de zero a 100 pontos, em que zero qualifica o país ou território como sendo “altamente corrupto” e 100 como “totalmente livre de corrupção”.

Portugal fica abaixo da média da União Europeia e outros países da Europa Ocidental, que registaram um score médio de 66 pontos. Já a média global dos 180 países e territórios foi de 43 pontos. Dois terços dos países têm uma pontuação abaixo de 50.

Na Europa, são os países nórdicos que apresentam melhores resultados. A Dinamarca encabeça a lista, com 88 pontos, seguida da Finlândia, Noruega, Suíça (os três países com 85 pontos) e a Suécia (84).

O primeiro lugar do ranking global é ocupado por uma nação fora da Europa – a Nova Zelândia (89 pontos). A Somália ocupa a última posição da lista.

Portugal fica acima de países como a Espanha, Itália, Grécia ou Polónia. Ainda assim, sublinha João Paulo Batalha, presidente da Transparência e Integridade – a associação que representa a Transparency International em Portugal -, o país continua “cronicamente abaixo da média da Europa Ocidental no combate à corrupção”. Para este responsável, “esta estagnação é o retrato da falta de vontade política em adotar uma abordagem frontal a este problema crítico para o bom funcionamento das instituições e para a capacidade de a nossa economia ser competitiva e captar investimento e gerar emprego.”

Portugal pouco evoluiu nos últimos seis anos. Manteve-se nos 60 pontos, variando de um mínimo de 62 em 2013 e 2016 para um máximo 64 pontos em 2015.

Para conseguir subir neste ranking, João Paulo Batalha considera que “Portugal precisa de adotar uma estratégia nacional contra a corrupção, que meça os riscos nas várias áreas da vida pública e ponha no terreno medidas eficazes para reforçar a integridade das instituições. Enquanto os vários governos continuarem a ver a corrupção exclusivamente como um problema da justiça, continuaremos presos ao ciclo vicioso de escândalos atrás de escândalos.”