Portugal mantém-se em situação de alerta até 30 de março

Mantém-se a exigência de uso de máscara nos espaços interiores e de apresentação de teste negativo ou certificado Covid nas visitas a lares e a pacientes hospitalizados. (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela / Global Imagens

Portugal vai manter-se em situação de alerta, devido à Covid-19, até ao final deste mês, com o governo a estender, a partir da próxima semana, as regras que se mantêm ainda em vigor.

Nesta sexta-feira, o Conselho de Ministros aprovou uma "resolução que prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença Covid-19, até às 23h59 do dia 30 de março de 2022", refere em comunicado. "A resolução, que entra em vigor no dia 23 de março, mantém inalteradas as medidas atualmente em vigor", junta.

O território continental nacional encontra-se em situação de alerta desde 17 de fevereiro, mantendo-se a exigência de uso de máscara nos espaços interiores e de apresentação de teste negativo ou certificado Covid nas visitas a lares e a pacientes hospitalizados.