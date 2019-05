Portugal Mobi Summit chega a Ovar a 4 de junho

A conferência sobre smart cities, Portugal Mobi Summit, vai ter um primeiro warm up em Ovar no próximo dia 4 de junho. No evento vai estar presente João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Energética, e ainda vários líderes do setor a debater temas como sustentabilidade e inteligência artificial.

A sessão, sob o tema “Rumo a um ecossistema urbano sustentável e inteligente”, tem entrada gratuita, sendo no entanto necessária uma pré-inscrição (que pode fazer AQUI). O evento vai acontecer na Escola de Artes e Ofícios de Ovar, entre as 09h30 e as 18h00. Pode consultar o programa AQUI.

O Portugal Mobi Summit é um evento que conta com o Dinheiro Vivo como media partner.