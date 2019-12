Portugal na próxima década. O debate no 8.º aniversário do Dinheiro Vivo

Esta sexta-feira, 6 de dezembro, o Dinheiro Vivo celebra o 8.º aniversário. Para o assinalar promove, em parceira com a PwC, a Conferência de Aniversário que perspetiva Portugal na próxima década, na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), em Lisboa.

Sob o mote “Como poderá Portugal preparar-se para a próxima década – Desafios e Oportunidades”, o painel será composto por Paula Panarra, Diretora Geral da Microsoft Portugal; Ângelo Ramalho, CEO da Efacec; José Maria Castro, Diretor-geral da PSA Mangualde; Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal; João Duarte, Professor de Economia da Nova SBE; Alberto Ramos, Country Manager do Bankinter Portugal; Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP e Sebastião Lancastre, CEO da Easypay. A moderação da conversa estará a cargo de Rosália Amorim, Diretora do Dinheiro Vivo.

O encontro contará ainda com as intervenções de Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e Transição Digital; Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho e Segurança Social; António Brochado Correia, Territory Senior Partner da PwC Portugal; e de Bruno Bobone, Presidente da CCIP.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

O futuro de Portugal em realidade virtual

O Dinheiro Vivo, em conjunto com a empresa Hi-Interactive, vai proporcionar ainda uma experiência em realidade virtual, semelhante à que levámos à Web Summit.

Desafiamos os participantes da conferência a entrarem num elevador em realidade virtual, simulando a subida ao Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, e em 45 segundos gravarem em vídeo um testemunho com uma medida para um Portugal de sucesso. Todos os vídeos serão publicados no site do DV.