Portugal na próxima década: Gestores e especialistas respondem

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, defende que reter o talento não só no país, como também nas organizações é uma das preocupações que Portugal deve ter na próxima década.

A carregar player...

Alterar o conceito de economia de mercado para economia social de mercado foi um das ideias defendidas por Bruno Bobone, presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Portuguesa (CCIP). “Incluir as pessoas no desenvolvimento da economia”, defendeu o responsável, acrescentando que mais do que pensar em gerar riqueza, é necessário garantir a qualidade de vida.

A carregar player...

Paula Panarra, a diretora-geral da Microsoft Portugal não tem dúvidas de que a tecnologia vai ser fundamental na próxima década. “É a forma como a tecnologia vai fazer parte de todos os setores, todos os negócios, todas as organizações de qualquer dimensão, que vai projetar a competitividade da economia”.

A carregar player...

“Inclusão social no desenvolvimento dos países” para que todos possam “compartilhar dos ganhos” do crescimento económico”, afirma João Duarte, professor de Economia da Nova SBE. O académico destaca a importância de investir na requalificação das pessoas na próxima década.

A carregar player...

Alberto Ramos, country manager do Bakinter Portugal, defende que a tecnologia e a digitalização permite “encontrar formas de servir os clientes com muito mais conveniência, qualidade e assertividade”.