Portugal "não perdeu um cêntimo" com regra de devolução de fundos

Funchal, 16/05/2016 Quarto debate do ciclo União Europeia-30anos 10 debates no Auditório da Universidade da Madeira Nelson Souza secretário Estado do Desenvolvimento e Coesão (Helder Santos/Aspress) © Helder Santos/Aspress

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, defendeu esta quarta-feira que Portugal "não perdeu um cêntimo" dos últimos quadros de fundos europeus devido à regra que obriga à devolução de verbas não executadas ao cabo de três anos, e defendeu também que os processos de seleção e acompanhamento de projetos que absorvem os fundos já são públicos - nomeadamente, através das publicações mensais da Agência de Coesão e Desenvolvimento.

"Não é verdade que os critérios de seleção, e que a informação sobre projetos apoiados não existam e não estejam acessíveis ao público em geral", afirmou na apresentação do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência aprovado hoje em Conselho de Ministros e apresentado na Fundação Calouste Gulbenkian, procurando responder às críticas de falta de transparência e de fraca capacidade de execução na gestão das verbas provenientes dos orçamentos da União Europeia.

Nelson de Souza lembrou que os avisos de concursos dos programas do Portugal 2020 são publicados, assim como as respetivas regras e critérios de seleção. Ao mesmo tempo, há ainda comissões de acompanhamento que integram as partes interessadas nos projetos. Por outro lado, a Agência de Desenvolvimento e Coesão tem "uma base de dados atualizada mensalmente com informação relativa a mais de 48 mil projetos", responsáveis pela absorção de 21 mil milhões de euros em incentivos, referiu o ministro.

Já sobre a capacidade de execução, o ministro com a gestão dos fundos europeus defende que "não existiu nenhum programa que tivesse menos de 97% de execução", referindo-se ao último quadro comunitário de apoios e ao Quadro de Referência Estratégica Nacional QREN) e à chamada "regra da guilhotina" que força a devolução das parcelas anuais de fundos ao cabo de três anos de ultrapassagem dos prazos de execução. "Portugal, até agora, não perdeu um único cêntimo com a aplicação desta regra", defendeu.

No atual quadro comunitário, Portugal leva uma taxa de execução de 48%, seis pontos percentuais acima da média europeia, afirmou ainda o ministro, defendendo que o país está em segundo lugar no ranking dos maiores beneficiários de fundos europeus.

Apesar de procurar refutar as críticas à gestão de fundos, o ministro reconheceu a necessidade de reforçar os mecanismos de transparência e controlo da gestão com "esforços renovados".

Com o esboço do plano aprovado em Conselho de Ministros, esta quarta-feira, cumpre-se um "prólogo" que, admitiu o ministro do Planeamento, deverá estender-se por mais alguns meses até à aprovação final. O esboço segue para a Comissão Europeia amanhã de manhã. Já em abril, os países terão de entregar as versões definitivas dos planos, sujeitos a aprovação em Bruxelas, assim como a monitorização regular de acordo com objetivos pré-contratualizados.

Entretanto, Portugal começará a planear o próximo ciclo de programação de fundos do Orçamento da UE, o Quadro Financeiro Pluarianual, que se espera que entre em vigor a 1 de janeiro.