Portugal no top mundial dos vales de hidrogénio

O Sines Hydrogen Valley é um agregador de vários projetos de hidrogénio verde de diversos produtores que coexistem na Zona Industria e Logística de Sines

Dinheiro Vivo 24 Maio, 2023 • 08:22

Dos 80 vales de hidrogénio existentes ou previstos no mundo, a Europa tem 60 e os restantes distribuem-se entre América do Norte e América Latina (9), Ásia-Pacífico (9) e no Médio Oriente e África (3). Portugal conta com cinco destas cinco zonas privilegiadas para o desenvolvimento de projetos de produção, distribuição e consumo deste gás renovável, só sendo ultrapassado por França e Alemanha que têm 7 e 16, respetivamente.~Divide o terceiro lugar do pódio mundial com Espanha e Noruega.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que dá conta que só 6% destes 80 vales de hidrogénio no mundo estão já a operar, havendo ainda 13% em construção. Na Europa, apenas um projeto começou a produzir em 2022, estando mais cinco previstos para 2023, quatro para 2024 e 13 para 2025, sendo que o financiamento e a demora nos processos de licenciamento são os maiores entraves.

Quando estiverem totalmente operacionais, estes 80 projetos vão representar um investimento global de 90 mil milhões de euros e uma produção futura de 8,5 milhões de toneladas, com um custo médio de seis euros por cada quilograma de hidrogénio.

Dos cinco portugueses - dois em Sines, um no distrito de Leiria (Nazaré, Marinha Grande, Leiria e Alcobaça), um em Vila Franca de Xira e outro em Oliveira do Bairro - o maior vale de hidrogénio previsto é o Sines Hydrogen Valley, com um pipeline de investimentos (em curso, confirmados e potenciais) de 22 mil milhões de euros até 2035, o equivalente a 10% do PIB.