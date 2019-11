Portugal pode ser uma referência no investimento de impacto

“Precisamos de pôr as pessoas em primeiro lugar”, defendeu Guilherme Oliveira Martins, administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, esta manhã, num encontro onde se debateu o contributo do investimento de impacto nas políticas públicas e na vida.

“O Governo tem uma responsabilidade acrescida nesta matéria”, frisou José Gomes Mendes, secretário de Estado do Planeamento, lembrando que, este ano, estão alocados 100 milhões de euros à Portugal Inovação Social, uma iniciativa pioneira na Europa. Portugal é o único Estado-Membro que reservou parte dos fundos comunitários para experimentar novos instrumentos no âmbito do investimento de impacto.

É o caso dos Títulos de Impacto Social (TIS), um instrumento que permite o financiamento de projetos inovadores em áreas prioritárias de política pública, mediante a contratualização de metas, que quando cumpridas é garantido o reembolso dos investidores. Alcançados os objetivos, há ainda a oportunidade da criação de novas políticas públicas no futuro.

“Não basta ter um projeto inovador. É necessário disseminar e replicar aquilo que se conseguiu com o projeto”, referiu o governante, apontando a importância dos mecanismos de disseminação para “fazer chegar às pessoas os resultados dos projetos”.

José Gomes Mendes defendeu a necessidade de uma visão holística da sustentabilidade financeira, ambiental e organizacional. “Para a inovação social parece que o dinheiro tem outra cor. Há mais inércia”.

Ainda assim, “as empresas começam a perceber que o seu papel na sociedade mudou e que a comunidade é um stakeholder muito importante”, afirmou Margarida Couto, presidente da Grace – Associação de Responsabilidade Social Corporativa. A advogada adiantou que os “TIS são uma forma muito mais estratégica de empregar o dinheiro que já estava destinado à filantropia. As empresas começam a perceber que podem reciclar o dinheiro e multiplicar os efeitos do investimento”.

SPOT, Cuidar de quem cuida e Academia de Código são três exemplos de TIS. A primeira desenvolve ferramentas multimédia que ajudam os professores a transformar as aulas num jogo interativo, com o objetivo de combater o insucesso escolar. A segunda presta apoio aos cuidadores informais e a última forma programadores.

A Portugal Inovação Social já aprovou 346 projetos, tendo mobilizado 14,5 milhões de euros de investimento social. Atualmente, existem 14 concursos abertos. As candidaturas devem ser apresentadas no Balcão 2020. Os TIS implicam uma candidatura em parceria entre a entidade implementadora, investidor social e entidade pública responsável pela política do setor de atuação do projeto.

“Portugal pode ser uma referência em matéria de investimento de impacto”, destacou o administrador da fundação, frisando o papel da Gulbenkian como impulsionador deste ecossistema.