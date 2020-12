Portugal prevê gastar até 200 milhões de euros na compra de vacinas contra a covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, durante a conferência de imprensa diária sobre o novo coronavírus (covid-19), realizada no Ministério da Saúde, em Lisboa, 14 de outubro de 2020. Em Portugal, registaram-se 2.117 mortes e 91.193 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA © RODRIGO ANTUNES/POOL/LUSA

Portugal vai comprar mais de 22 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, o que representa um custo de 200 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

A governante falava aos jornalistas no final de uma reunião de trabalho sobre o plano de vacinação de combate à covid-19 que será apresentado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa.

Marta Temido realçou que o processo de vacinação será longo e que os portugueses não se poderão "afastar das regras" a que se têm habituado em tempo de pandemia.

A reunião de hoje teve também a participação dos membros da 'task-force' criada para elaborar o plano de vacinação e que é liderada pelo antigo secretário de Estado da Saúde, Francisco Ramos.

Participaram ainda os ministros de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Saúde, da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, assim como o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes.

Facultativa e gratuita

A ministra da Saúde garantiu ainda que a vacina será "gratuita e facultativa" com a administração das doses a ser feita no Serviço Nacional de Saúde (SNS), destinando-se a "todos os que tiverem indicação" para a tomar.

Marta Temido alertou ainda para um "processo longo, que não se concretizará num único dia" e que poderá verificar-se "maior escassez no acesso a vacinas" no início do próximo ano.

Portugal contabiliza pelo menos 4.645 mortos associados à covid-19 em 303.846 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.