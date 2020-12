Portugal proíbe entrada de estrangeiros não residentes que voem do Reino Unido

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, durante a sua audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, 16 de junho de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Todos os cidadãos estrangeiros e não residentes que procedam do Reino Unido por aviaao estão impedidos de entrar em Portugal por via aérea a partir das 00h00 desta segunda-feira (21 de dezembro) e por tempo indeterminado, diz uma nota do governo português avançada pelo Ministério da Administração Interna.

A razão é o aparecimento de uma estirpe nova do coronavírus em Inglaterra que, aparentemente, é mais contagiosa, embora não seja mais mortal, dizem vários reportes sobre este assunto.

Esta medida pode ter, entre outros, impactos negativos muito substanciais numa eventual retoma do já debilitado setor do turismo, por exemplo. Depende da sua duração, algo que o governo português deixa totalmente em aberto.

Alemanha, Holanda, Itália, França, Bélgica, entre outros, também já avançaram com restrições semelhantes

Depois de num primeiro momento, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de Augusto Santos Silva, citada pela Lusa, ter dito que Portugal iria "privilegiar as medidas de proteção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas que tem de viajar por razões essenciais (profissionais, por reunião familiar, etc)", o MAI, que é liderado por Eduardo Cabrita, veio falar por cima e decidiu proibir a entrada de estrangeiros que venham do Reino Unido para Portugal e que não sejam residentes.

A medida entra em vigor às 0h00 desta segunda-feira e não tem data de fim. A situação vai ter de ser avaliada regularmente.

Segundo o comunicado do MAI, as medidas aplicáveis aos voos provenientes do Reino Unido têm em conta "a evolução da situação epidemiológica no Reino Unido" pelo que o Governo português "determinou hoje as seguintes medidas, em vigor a partir das 00h00 de dia 21 de dezembro, segunda-feira:

- Apenas são autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal;

- Estes passageiros têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo;

- Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito;

- Neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento, nos termos definidos pelas autoridades de saúde."

Segundo a Administração Interna, este quadro será atualizado "de acordo com a evolução da situação", acrescentando que "em Portugal, não se confirma a circulação desta variante do SARS-Cov-2 identificada no Reino Unido, de acordo com os dados obtidos até ao momento pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que já englobam análise de amostras do mês de novembro e da segunda vaga".

Portugal não está sozinho neste bloqueio ao Reino Unido. Alemanha, Holanda, Itália, França, Bélgica, entre outros, também já avançaram com restrições semelhantes contra a entrada de britânicos nos seus territórios.