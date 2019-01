Portugal quatro vezes mais duro que Espanha a tributar prémios de jogo

Espanha reduziu este ano, de forma significativa, a base de incidência fiscal do jogo tradicional (lotarias, euromilhões, etc.). Até 2018, tributava a 20% todos os prémios de valor superior a 10 mil euros, mas o orçamento de 2019 aliviou o regime, fazendo subir o limite mínimo tributável para 20 mil.

Em Portugal, a taxa é a mesma (20% para todos os jogos), mas a base de incidência é muito mais baixa (quatro vezes inferior, isto é, a partir de 5 mil euros o fisco cobra sempre). Na prática, isto faz com que muitos mais premiados paguem imposto sobre a sua sorte, caso ela exista, sobretudo nos prémios de menor valor.

“Os prémios de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor”, diz a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que explora a esmagadora maioria dos jogos sociais clássicos (euromilhões, lotarias, totoloto, totobola, etc.).

Em Portugal, este regime de tributação (20% sobre todos os prémios superiores a 5 mil euros) está em vigor desde 1 de janeiro de 2013, tendo sido agravado pelo anterior governo do PSD/CDS. Até 2012, os prémios estavam isentos de tributação, mas depois veio o enorme aumento de impostos de Vítor Gaspar. Até hoje.

O fisco espanhol é, de facto, muito mais brando que o português no que diz respeito à fiscalidade dos jogos. Segundo informa jornal financeiro Expansión, até 2018, em Espanha, os vencedores estavam a pagar 20% de imposto sobre todos os prémios de valor superior a 10 mil euros (era o dobro do limiar português). Foi assim, com a Lotaria do Natal, a 25 de dezembro último.

Mas a Lotaria do Menino, que é muito popular em Espanha (a Lotería del Niño, que anda à roda dia 6 de janeiro de 2019, dia de Reis) já será tributada de acordo com um regime fiscal muito mais favorável. A taxa de 20% mantém-se, mas só sobre prémios superiores a 20 mil euros, indica o mesmo jornal.

O jogo dá ao Governo mais de 200 milhões de euros por ano em receitas. Em 2018, segundo o Orçamento do Estado de 2019, a estimativa era um encaixe de 217 milhões de euros. A previsão para este ano aponta para 229 milhões, mais 12%. A receita com jogo pertence à Segurança Social, que depois a divide com a Santa Casa e outros ministérios e institutos públicos de acordo com o estipulado na lei.