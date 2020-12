Portugal que faz. Novo Banco aposta nos pequenos negócios

Balcão do Novo Banco (Igor Martins / Global Imagens) © Igor Martins / Global Imagens

Com a denominação Portugal que Faz, o Novo Banco vai lançar uma nova campanha de apoio aos pequenos negócios para que possam "inovar, reinventar e transformar as dificuldades em oportunidades."

Para isso, o banco vai apresentar novos produtos, como asSoluções Negócios, uma conta à ordem preparada para gerir o negócio; o Crédito Online Negócios, para pedir financiamento de forma simples; o NBnetwork+, integrado no homebanking, e um software completo de faturação, online.

A campanha vai ser trabalhada pelas agências BBDO, By e Wavemaker, com presença nos meios digitais, rádio e imprensa. Os anúncios serão feitos com a participação de clientes do segmento negócios.