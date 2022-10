Portugal realiza dois leilões de dívida até ao final do ano de até mil milhões de euros

O Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai lançar, até ao final do ano, dois leilões de linhas de Bilhetes do Tesouro de curto prazo com um montante indicativo global de 750 a mil milhões de euros por leilão.

"Os leilões de obrigações do Tesouro (OT) terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados às segundas ou quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", revelou a entidade liderada por Cristina Casalinho numa nota divulgada esta quinta-feira, 6, que dá conta do programa de financiamento para o último trimestre do ano.

O primeiro leilão tem data marcada para 19 de outubro, com uma colocação de entre 500 a 750 milhões de euros e maturidade a 11 meses, até 22 de setembro de 2023. Já a segunda emissão de dívida realiza-se a 16 de novembro, com duas linhas - uma a seis e outra a 12 meses, ou seja, 19 de maio de 2023 e 17 de novembro de 2023, respetivamente - com um montante indicativo global de entre 750 a mil milhões de euros.