Portugal realiza dois leilões de dívida entre 1 000 milhões e 1 250 milhões em 17 de fevereiro

Cristina Casalinho, IGCP © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Fevereiro, 2021 • 17:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa nota, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) indicou que estes dois leilões das linhas de BT têm "maturidades em 21 de maio de 2021 e 21 de janeiro de 2022".

A entidade prevê voltar depois ao mercado, com BT, no dia 17 de março, segundo um calendário no seu 'site'.

Em 20 de janeiro, Portugal colocou 1.500 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, em BT a seis e 12 meses, com os juros a descerem para mínimos de sempre.

Segundo a página do IGCP na agência Bloomberg, a 12 meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,522%, mínima de sempre e inferior à registada em 16 de setembro, quando foram colocados 1.250 milhões de euros à taxa de juro média de -0,497%.

A seis meses foram colocados 750 milhões de euros em BT à taxa média de -0,554%, mínima de sempre, que compara com a verificada também em 16 de setembro, quando foram colocados 500 milhões de euros a -0,520%.

Depois disso, no dia 03 de fevereiro, Portugal colocou numa operação sindicada 3.000 milhões de euros em dívida com maturidade em abril de 2052, tendo a procura atingido mais de 13 vezes o montante colocado, anunciou uma fonte do mercado.

A procura para esta emissão das novas obrigações terminou a atingir mais de 40.000 milhões de euros, adiantou a mesma fonte à Bloomberg.