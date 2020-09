Portugal recebe 13,2 mil milhões em subvenções (correção)

Portugal poderá receber 13,2 mil milhões de euros a fundo perdido até 2023 no quadro do Mecanismo de Recuperação e Resiliência Europeu que está a ser negociado pelas instituições europeias para ser operacionalizado a partir do próximo ano em resposta à pandemia. Desse valor, 9,1 mil milhões deverão ser recebidos pelo país até ao final de 2022.

No cálculo publicado esta quarta-feira pela Comissão Europeia, Portugal terá acesso aos remanescentes quatro mil milhões em 2023.

A este valores a distribuir pelo Mecanismo, somar-se-ão ainda os valores relativos aos diferentes programas geridos pelo executivo comunitário, que são reforçados no âmbito do pacote de recuperação Next Gen EU no valor global de 750 mil milhões de euros. Serão mais de 185 milhões de euros.

Globalmente, o MRR conta 560 mil milhões. Haverá 310 mil milhões em subvenções e outros 250 mil milhões em empréstimos aos países.

O valor a atribuir a Portugal de 13,2 mil milhões de euros não inclui, assim, verbas a receber via programas comunitários como o REACT-EU, Fundo para a Transição Justa, ou ainda fundos de desenvolvimento regional. Também não inclui os valores que Portugal poderá pedir em empréstimo.

